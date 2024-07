JO 2024. France - Etats-Unis : les Bleus peu inspirés, le match en direct

M. Falcon renvoie les 22 acteurs aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0) entre la France et les Etats-Unis, au stade Vélodrome de Marseille.

La France se procure un nouveau corner, sur la droite cette fois après un bon pressing d'Enzo Millot. Olise le tire et trouve Badé dans la surface mais sa tête passe bien au-dessus du but.

21:20 - Henry frustré

On sent Thierry Henry et ses adjoints frustrés sur le bord du terrain. Les Bleus n'arrivent pas du tout à développer leur jeu et galèrent à s'approcher du but américain.