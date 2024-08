JO 2024. France - Argentine : les Bleus se réveillent enfin, suivez le match en direct

Le gardien de l'équipe d'Argentine n'a pas eu le temps de retourner dans son but ! Le pivot a fait la différence grâce à un lob.

Les Bleus ont le ballon ! Melvyn Richardson attaque ce second acte dans la base arrière.

11:35 - La France déroule face à l'Argentine (15-8)

C'est la pause ! Grâce à un début de match canon (7-0, 10e), et à un Vincent Gérard en feu (12/20, 60% d'arrêt), la France a pris la mesure de l'Argentine. En attaque, Descat a été le plus prolifique (5/5) devant Prandi (3/5). Le jeu offensif français reste à peaufiner dans ce second acte.