Zinédine Zidane : n'en déplaise à Teddy Riner, le dernier porteur de la flamme olympique ne peut être que lui

Zinédine Zidane va-t-il lancer officiellement les JO de Paris 2024. Plusieurs indices montrent que cette mission n'a pu être confiée qu'à lui...

Zinédine Zidane, héros du Mondial 1998, première coupe du monde de football remportée, à domicile, par l'équipe de France, mais aussi héros du sport français tout court, venant allumer la vasque olympique dans le jardin des Tuileries. L'image fait rêver et le symbole serait fort pour des Jeux olympiques qui ont lieu, eux aussi, à Paris. Et elle pourrait devenir concrète ce vendredi, jour de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

Zidane est en effet pressenti pour être le dernier porteur de la flamme olympique depuis plusieurs jours désormais. Si le plus grand secret entoure l'identité de ce dernier, les rumeurs évoquent également la possibilité que ce soit l'athlète Marie-José Pérec qui se charge de la noble tâche de lancer symboliquement les Jeux, en amenant la flamme sur son lieu de résidence pendant les deux prochaines semaines.

La cérémonie d'ouverture des JO 2024, ce vendredi 26 juillet, suscite bien des interrogations sur les artistes qui vont y participer. Les rumeurs évoquent un show réunissant Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura ou encore Juliette Armanet. Mais la présence de Zizou comme dernier porteur de la flamme olympique est aussi au centre des spéculations. Le football n'étant pas le sport le plus représentatif des Jeux olympiques, le doute reste permis.

Teddy Riner sème le trouble au sujet de Zinédine Zidane

Hier, Teddy Riner, qu'on a senti mi-amusé, mi-agacé par les questions des journalistes à ce sujet, à lâché devant les caméras qu'il était "sûr" que Zidane n'était pas le dernier porteur de la flamme. Il en a remis une couche dans le Parisien : "Je suis sûr à 1000% que Zidane ne sera pas le dernier relayeur". Coup de bluff, pronostic personnel, ou vraie info ? Riner avait en tout cas donné un point de vue tranché il y a quelques jour sur le sujet, en préparation pour les Jeux : "J'aimerais bien que ce soit quelqu'un du monde olympique. On parle assez du football, et là, ce sont les JO".

N'en déplaise au judoka, Zinédine Zidane réunit bien des qualités pour être le dernier porteur. D'abord, on se souvient qu'en 1992, c'est un certain Michel Platini, autre monstre sacré du foot français, qui s'était chargé d'allumer la vasque à Albertville. Autre attribut indispensable pour ce poste : Zidane est sans doute l'un des sportifs français les plus connus dans le monde, avec Kylian Mbappé, mais avec un palmarès autrement plus fourni à date, une Coupe du monde, une Coupe d'Europe, plusieurs titres européens... Et Zidane, c'est aussi ce symbole de diversité que veulent véhiculer les JO de Paris, incarnation de la France qu'on avait qualifiée de "black-blanc-beur" en 1998.

Zinédine Zidane apparait donc comme une évidence pour allumer la vasque olympique ce soir. Peut être trop d'ailleurs, quand on sait que les organisateurs des JO de Paris 2024 ont pris un malin plaisir à surprendre et à déjouer les pronostics depuis le début du projet. Le choix d'une femme peut aussi sembler plus logique pour ces Jeux, dont le logo lui-même affiche un visage féminin et pour une cérémonie qui mettra en avant des stars féminines. Et si finalement, c'est en duo que Zinédine Zidane et Marie-José Pérec apparaissaient ce soir, aux abords du Louvre, tenant la torche olympique à deux mains ? L'image serait sans doute encore plus belle.