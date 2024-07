Cassandre Beaugrand : du traumatisme d'enfance à la médaille d'or, qui est la championne olympique de triathlon ?

Triathlète au haut potentiel, Cassandre Beaugrand a confirmé ce mercredi en devenant championne olympique de triathlon aux JO de Paris.

Cassandre Beaugrand est devenue ce mercredi 31 juillet 2024 championne olympique de triathlon en remportant l'épreuve féminine des Jeux olympiques de Paris. Un exploit majuscule qui signe aussi la première médaille olympique du triathlon français en individuel. Souvent malheureux aux JO, le clan français avait ouvert son compteur à Tokyo en 2021 grâce à une médaille dans l'épreuve par équipe.

Bien placée à l'issue de la natation, Cassandre Beaugrand a su revenir sur la tête lors du parcours cycliste avant de faire la différence en course à pied pour finir seule en tête sur le pont Alexandre-III et remporter la plus belle médaille de sa carrière. La victoire de Cassandre Beaugrand est aussi une belle revanche sur la vie, elle qui avait coulé à Tokyo en 2021 au point d'abandonner après la natation, sur un parcours où elle avait survolé l'épreuve test un an auparavant.

Surtout, Cassandre Beaugrand s'était épanchée ces derniers mois sur son enfance et la disparition tragique de sa maman, décédée en 2007 alors qu'elle était âgée de 10 ans. La mère de Cassandre Beaugrand était décédée des suites d'un cancer. "Beaucoup de gens m'ont raconté, j'ai vu des photos, ça m'inspire forcément un peu", racontait-elle au magazine Elle au sujet de sa maman, sportive également et spécialiste du demi-fond.

Qui est Cassandre Beaugrand, championne olympique de triathlon ? Sa biographie

Née à Livry-Gargan, le 23 mai 1997, Cassandre Beaugrand est issue d'une famille de sportifs. Son père Ludovic Beaugrand est un entraîneur de haut niveau, féru d'athlétisme et de triathlon. Il s'occupait notamment de Laure Guillevin, sa future compagne et mère de leurs deux enfants (Paul et Cassandre). Cette dernière était une spécialiste du demi-fond et de cross. Touchée par la maladie, elle disparaît en 2007 et n'assiste malheureusement pas aux exploits de sa fille. Dotée d'une foulée impressionnante, Cassandre Beaugrand, entraînée par son père, fait la loi sur les cross. Mais un autre sport l'accapare presque autant que l'athlétisme depuis son enfance : la natation. Cette passion est partagée par son petit frère.

La famille déménage et met le cap vers le Cercle des nageurs d'Antibes en 2010. Poussée dans ses retranchements par son père, elle ajoute le cyclisme au milieu de cette même décennie. À date, cela reste encore son léger point faible. En 2015, touchée par un sentiment de lassitude, elle rejoint Montpellier et une nouvelle entraîneure Stéphanie Deanaz avec un bac ES en poche. Passionnée par la photographie et le shopping, Cassandre Beaugrand s'appuie avant tout sur ses qualités innées pour vaincre ses adversaires. Elle avoue sans détour ne pas se faire mal aux entraînements, puisque son talent naturel lui suffit pour obtenir de bons résultats.

C'était avant la chute. Après des JO de 2016 en découverte (30e), l'intéressée ambitionne, à la vue de ses performances, la plus haute marche à Tokyo. Sur le même parcours où elle avait triomphé lors de l'épreuve test, elle abandonne alors qu'elle est distancée dès la natation. Un jour sans, et une période qui suit où elle est " au fond du tour ". Pour se relancer, elle donne un nouveau tournant à sa carrière avec pour ambition de sortir de sa zone de confort. En 2022, elle rejoint l'Angleterre et Loughborough, où elle s'entraîne désormais dans le groupe d'Alex Yee, vice-champion olympique, sous les ordres de Gavin Smith. Un changement de méthode salutaire qui lui a redonné goût à l'effort. Le rêve olympique est de nouveau possible.

Quel est l'âge de Cassandre Beaugrand ?

Née en mai 1997, Cassandre Beaugrand est âgée de 27 ans et dispute ses 3e Jeux Olympiques à Paris après une 30e place à Rio en 2016 et un abandon en 2021 à Tokyo.

Quel est le palmarès de Cassandre Beaugrand ?

Surdouée de sa discipline, Cassandre Beaugrand cumule, en individuelle et en relais, près de 40 médailles continentales et internationales. Parmi elles, il y a des titres mondiaux (2020, 2022) et européens (2018, 2022). Elle a également accroché une médaille de bronze aux JO de Tokyo en relais mixte (2021). Elle touche le Graal le 31 juillet 2024 en remportant l'épreuve olympique individuelle de triathlon aux JO de Paris.

Quel est le salaire de Cassandre Beaugrand ?

Il est difficile de vivre du triathlon. Si les athlètes sont dépendants des résultats en compétition, ils ont besoin du soutien de partenaires privés. Plusieurs marques (Adidas, Oakley, FDJ, Skoda) accompagnent ainsi Cassandre Beaugrand. Elle touche également une bourse de sportive de haut niveau à la Loughborough University.

Quelle est le compagnon de Cassandre Beaugrand?

Depuis 2022, la Française est en couple avec le nageur britannique Hector Pardoe. Les deux sportifs ont noué une relation à Montpellier. Reparti du côté de la Loughborough University, pour suivre des études dans l'économie et le business, il a été rejoint par sa compagne.