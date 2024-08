Cyclisme sur piste aux JO 2024 : résultats, dates des épreuves... Le programme complet

Les épreuves de cyclisme des Jeux olympiques se dérouleront du 27 juillet au 3 août. Découvrez le calendrier complet.

Le cyclisme fait partie des cinq sports présents aux Jeux olympiques d'été depuis la première édition en 1896, avec l'athlétisme, la natation, la gymnastique et l'escrime. Déjà en 1896 étaient présentes des épreuves sur piste et sur route. Pour cette édition 2024 des Jeux à Paris, il y aura six épreuves sur piste et deux épreuves sur route.

Sur piste, l'équipe de France peut espérer de bons résultats, dans le sillage de Mathilde Gros championne du monde de la vitesse en 2022 et de l'équipe de vitesse hommes. On suivra également Benjamin Thomas qui s'alignera sur le madison (course à l'américaine), l'omnium et la poursuite par équipes.