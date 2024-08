Volley assis aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Pour la première fois, les deux équipes de France de volley assis sont qualifiés pour les Jeux paralympiques

Le volley assis est une discipline qui trouve ses origines dans la rééducation des soldats après la Seconde Guerre mondiale, mais n'est entré au programme paralympique qu'en 1980 pour les hommes et en 2004 pour les femmes. Sur un terrain de volley plus petit que celui utilisé pour le volley classique, 6m par 10m contre 9x18m, les six joueurs de chaque équipes doivent en permanence toucher le sol avec leurs fesses ou leur dos. en conséquence de ce terrain plus petit, la zone avant est réduit à deux mètres au lieu de trois. Le filet est également abaissé à 1,15 mètre pour les hommes et 1,05m pour les femmes et les matchs se disputent au meilleur des cinq sets, en 25 points par set (15 pour l'éventuel 5e set).

Si les règles du volley assis sont sensiblement les mêmes que celles du volley classique, il existe cependant quelques différence. La principale est la possibilité de contrer le service adverse, ce qui oblige les serveurs à prendre plus de précautions à l'engagement. Il est également possible de toucher le filet à l'exception de la bande blanche.

En France, le volley assis se développe et pour la première fois une équipe masculine et une équipe féminine seront alignés pour les Jeux paralympiques. La compétition masculine est dominée par l'Iran, qui s'appuie notamment sur Morteza Mehrzad, le deuxième homme le plus grand du monde avec ses 2,24m. Chez les femmes, les Américaines sont double championnes olympiques en titre.

Les classifications pour le volleyball assis

S'il n'y a qu'une seule compétition de volley assis aux Jeux paralympique, il existe deux classifications en fonction du handicap des joueurs, VS1 et VS2. Il ne peut y avoir que deux joueurs VS2 par équipe, et un seul à la fois sur le terrain.

VS1 : athlètes avec un handicap touchant de manière significative les fonctions du volley assis. On retrouve principalement des joueurs amputés de membre inférieur ou d'un avant-bras.

athlètes avec un handicap touchant de manière significative les fonctions du volley assis. On retrouve principalement des joueurs amputés de membre inférieur ou d'un avant-bras. VS 2 : joueurs avec un handicap moins significatif, principalement des limitation d'amplitude articulaires ou des pertes de force musculaire dans les membres inférieurs.

Le programme du volley assis

Le volley assis se déroulera du 29 août au 7 septembre à l'Arena Paris Nord

Jeudi 29 août

12h : Brésil - Rwanda (femmes)

14 : Egypte - Bosnie-Herzégovine (hommes)

18 : Canada - Slovénie (femmes)

20h : France - Kazakhstan (hommes)

Vendredi 30 août

12h : Etats-Unis - Chine (femmes)

14 : Iran - Ukraine (hommes)

18 : Brésil - Allemagne (hommes)

20h : France - Italie (femmes)

Samedi 31 août

12h : Slovénie - Rwanda (femmes)

14 : Kazakhstan - Bosnie-Herzégovine (hommes)

18 : France - Egypte (hommes)

20h : Canada - Brésil (femmes)

Dimanche 1er septembre

12h : Iran - Brésil (hommes)

14 : Italie - Chine (femmes)

18 : Ukraine - Allemagne (hommes)

20h : France - Etats-Unis (femmes)

Lundi 2 septembre

12h : Egypte - Kazakhstan (hommes)

14 : Brésil - Slovénie (femmes)

18 : Rwanda - Canada (femmes)

20h : Bosnie-Herzégovine - France (hommes)

Mardi 3 septembre

12h : Allemagne - Iran (hommes)

14 : Etats-Unis - Italie (femmes)

18 : Brésil - Ukraine (hommes)

20h : Chine - France (femmes)

Mercredi 4 septembre

12h : Match de classement 5e et 6e, femmes

14 : Match de classement 5e et 6e, hommes

18 : Match de classement 7e et 8e, femmes

20h : Match de classement 7e et 8e, hommes

Jeudi 5 septembre

12h : Demi-finale, hommes

14 : Demi-finale, hommes

18 : Demi-finale, femmes

20h : Demi-finale, femmes

Vendredi 6 septembre

15h : Match pour la médaille de bronze, hommes

19h30 : Finale, hommes

Samedi 7 septembre