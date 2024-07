Estelle Mossely : Tony Yoka, come-back… qui est la boxeuse française ?

MOSSELY. Figure de la boxe féminine en France, Estelle Mossely espère réussir à gagner une nouvelle médaille d'or cet été à Paris. Biographie, palmarès, Tony Yoka, découvrez qui est la boxeuse française.

Estelle Mossely est née le 19 août 1992 à Créteil (Val-de-Marne), d’un père d’origine congolaise et d’une mère d’origine ukrainienne. Elle grandit avec ses deux frères dans un pavillon de Chennevières-sur-Marne, en banlieue parisienne, où ses parents ont décidé de s’installer après leur rencontre en Ukraine. Durant l'enfance, la petite Estelle essaye plusieurs disciplines : danse classique, natation, patinage artistique... Avant finalement d'opter la boxe à l'âge de 12 ans, après avoir vu des combats à la télévision. Elle ne quittera plus les gants, même si elle est la seule fille du Red Star Club de Champigny.

Estelle Mossely intègre l’équipe de France alors qu’elle est en terminale S, en 2010. Le rythme est dur, mais la boxeuse obtient son diplôme et intègre une école d’ingénieur, tout en continuant sa carrière sur les rings. Elle remporte ses premiers combats alors que la boxe féminine fait son apparition aux Jeux Olympiques de Londres, en 2012. Il lui faudra attendre quatre ans de plus pour découvrir les JO, à Rio en 2016. Sacrée championne du monde à quelques semaines des JO en 2016, Estelle Mossely débarque à Rio dans la peau d’une favorite pour la médaille d’or dans sa catégorie des -60kg.

Le jour de son 24e anniversaire, le 19 août 2016, Mossely réalise un sans-faute et bat la Chinoise Yin Junhua en finale, devenant ainsi la première boxeuse française à obtenir ce titre olympique. Deux jours avant que son compagnon, un certain Tony Yoka, ne l’imite et ne soit lui aussi sacré champion olympique. Le couple change immédiatement de dimension en France et les deux décident de passer professionnels en 2017. Estelle Mossely met toutefois rapidement un frein à sa carrière pour donner naissance à son premier enfant, Ali, né au mois d’août 2017. Le couple, après une première séparation, accueille un deuxième enfant, Magomed, en 2020. Tony Yoka et Estelle Mossely ont finalement divorcé en 2021.

Pourquoi tenter un come-back pour les JO de Paris ?

Médaillée d’or à Rio en 2016, Estelle Mossely, passée professionnelle et avec deux enfants en bas âge, n’avait pas participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, prévus en 2020 mais finalement disputés en 2021 à cause du Covid-19. Elle s’est pourtant lancé dans le pari fou de glaner une nouvelle médaille d’or, huit ans après, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec des atouts différents et la sagesse d’une femme, désormais mère des deux enfants, qui a réussi à allier vie de famille, entraînements et compétitions. Dotée d’une incroyable détermination et d’une force de caractère exemplaire, la boxeuse veut prouver à tous qu’elle est capable de le faire.

Quel est le palmarès d’Estelle Mossely ?

Estelle Mossely, par ailleurs décorée de la Légion d'honneur en 2016, a obtenu ses premiers médailles chez les amateurs, avec une médaille d’argent aux championnats d'Europe et une médaille de bronze aux championnats du monde en 2014, sans oublier une médaille d’argent aux Jeux européens en 2015. En 2016, c’est la consécration avec un titre de championne du monde et l’or aux Jeux Olympiques de Rio. En 2023, de retour pour boxer en amateurs en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, elle a obtenu la médaille de bronze aux Jeux européens.