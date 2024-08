Para badminton aux Jeux paralympiques : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le para badminton se déroulera à l'Arena Porte de la Chapelle, du 29 août au 2 septembre.

Le para badminton était l'une des nouveautés des Jeux de Tokyo il y a trois ans. Après plusieurs années de travail et une volonté de le faire entrer au programme paralympique en 2016, ce n'est finalement que pour la dernière édition des Jeux que les conditions avaient été réunies.

Le para badminton regroupe des matchs en fauteuil roulant et des compétitions de joueurs debout. Comme pour le badminton le para badminton dispose de compétitions en simple et en double, sur un terrain aux dimensions standards et un filet à la même hauteur, 1 mètre 55. Le déroulement du match est également le même que pour le badminton, avec deux sets gagnants de 21 points, et deux points d'écart à 20-20. La seule différence concerne la catégorie en fauteuil, qui se joue sur un demi terrain en raison de la vitesse du volant les d'un déplacement plus difficile.

Lors des Jeux de Tokyo, la France a remporté un titre olympique avec Luca Mazur, qui sera présent à Paris pour défendre son titre. Au total, huit Françaises et Français ont décroché leur ticket pour ces Jeux paralympiques.

Les classifications pour le para badminton

Il existe six catégories en para badminton :

WH1 et WH2 : catégories en fauteuil roulant. Les athlètes en WH1 ne peuvent mouvoir volontairement leur tronc, contrairement à ceux en WH2.

Le programme du para badminton

Le para badminton se déroulera du 29 août au 2 septembre 2024 à l'Arena Porte de la Chapelle, avec des finales les 1er et 2 septembre.