Mélanie De Jesus dos Santos : qui est la gymnaste exilée aux États-Unis ?

DE JESUS DOS SANTOS. Grand espoir de la gymnastique en France, Mélanie De Jesus dos Santos a fait le choix de partir s'entraîner aux États-Unis. Biographie, palmarès, gabarit, découvrez qui est la gymnaste française.

Mélanie De Jesus dos Santos est née le 5 mars 2000 à Schœlcher, en Martinique. C’est là-bas qu’elle grandit et qu’elle commence la gymnastique dès l’âge de 5 ans, après un petit passage par le judo. Elle est rapidement repérée et décide, à 13 ans de déménager en France métropolitaine pour pouvoir s'entraîner au pôle France de Saint-Étienne. Une décision cruciale pour sa carrière, puisque ce changement lui permet de bénéficier d'un encadrement de haut niveau et de progresser rapidement.

Mélanie De Jesus dos Santos intègre l’équipe de France junior peu après son arrivée à Saint-Etienne, malgré quelques difficultés d’adaptation. Sélectionnable pour participer à ses premiers Jeux Olympiques en 2016, à Rio, elle se blesse malheureusement gravement au genou (rupture des ligaments croisés) à l’été 2015 et doit faire une croix sur son rêve. La Martiniquaise ne fait ses débuts au niveau senior qu’en juin 2016 mais montre vite qu’elle a le niveau pour rivaliser avec les meilleures gymnastes.

En 2017, elle remporte sa première médaille individuelle en compétition majeure, décrochant l'or au sol aux Championnats d’Europe. Les années suivantes, Mélanie continue d'étoffer son palmarès. Elle devient notamment championne d'Europe au concours général en 2019, une première pour la France depuis plus de dix ans. Sans oublier plusieurs médailles aux agrès lors des championnats d'Europe et des compétitions de Coupe du Monde. Mais pour ses premiers Jeux Olympiques, à Tokyo en 2021, la Française ne décroche pas de médaille, avec une 11ème place au classement général individuel. Elle est partie en 2022 s’entraîner aux États-Unis en vue des JO de Paris.

Pourquoi est-elle partie s’exiler aux États-Unis ?

Après une pause bien méritée suite aux Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021, Mélanie de Jesus dos Santos a fait le choix de quitter la France métropolitaine et Saint-Etienne, où elle s’entraînait depuis 2013. Au début de l’année 2022, la gymnaste française a posé ses valises à Houston, au Texas, pour se relancer après des Jeux Olympiques décevants au niveau des résultats. La Martiniquaise a rejoint les entraîneurs français Laurent Landi et Cécile Canqueteau-Landi, qui s’occupent notamment de Simone Biles, la superstar américaine de la gymnastique. Une manière de relancer sa carrière et de s’endurcir sur le plan mental, alors qu’elle a songé à tout arrêter à la suite de JO de Tokyo. Avec l’espoir que cela paye pour Paris 2024.

Quel est le palmarès de Mélanie de Jesus dos Santos ?

Mélanie de Jesus dos Santos ne compte qu’une médaille au niveau mondial, obtenue avec l’équipe de France lors du concours général par équipe en 2023. La Française a en revanche glané sept médailles aux Championnats d’Europe, dont quatre en or (2018, 2019 et 2021). Elle a également remporté huit médailles d’or lors d’épreuves de Coupe du monde, dont trois depuis le début de l’année 2024, sans oublier huit titres aux championnats de France, depuis ses débuts en 2016.

Quel est le gabarit de Mélanie de Jesus dos Santos ?

Connue pour son style dynamique, sa puissance et sa grâce, Mélanie de Jesus dos Santos possède le gabarit idéal pour pratiquer la gymnastique au très haut niveau. Elle mesure 1m52 pour 40 kilos environ, alors qu’elle vient de fêter ses 24 ans au mois de mars.