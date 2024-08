Para équitation aux Jeux paralympiques 2024 : règles, classification des handicaps... Infos et programme

Le site du château de Versailles accueillera une nouvelle fois des épreuves d'équitation avec le para dressage des Jeux paralympiques.

La para équitation fait partie des épreuves à ne pas manquer des Jeux paralympiques de Paris 2024. Comme les compétitions des Jeux olympiques, elle se déroulera dans l'enceinte du château de Versailles. Cependant, une seule discipline est présente au programme paralympique, le dressage.

En individuel ou par équipe, la para équitation est une discipline entièrement mixte et ouverte aux handicaps moteurs comme visuels. Les concurrents peuvent également utiliser un matériel adapté à chacun lors de l'épreuve.

Il y a trois épreuves de dressage présentes aux Jeux de Paris 2024 : le Grand Prix individuel, avec un programme imposé, le grand Prix par équipe sur musique et le Grand Prix libre individuel. Seuls les huit meilleurs cavaliers du Grand Prix individuel peuvent participer à cette épreuve libre où le cavalier choisi la musique et le programme. La délégation française compte pour ces Jeux paralympiques trois cavalières et un cavalier : Lisa Cez, Alexia Pittier, Chiara Zenatti et Vladimir Vinchon.

Les classifications pour la para équitation

Il existe cinq grades de classification du handicap des cavaliers pour l'épreuve de para équitation.

Grade 1 : cavaliers ayant un handicap important de tous les membres et du tronc.

Grade 2 : cavaliers ayant un handicap affectant le tronc mais avec une fonction normale des membres supérieurs ou une fonction minimale des membres inférieurs.

Grade 3 : cavaliers ayant un handicap sévère des deux jambes avec un handicap minimal ou nul du tronc, ou cavaliers ayant une déficience modérée des bras, des jambes et du tronc.

Grade 4 : cavaliers ayant un handicap des membres supérieurs ou handicap modéré des quatre membres ou une petite taille.

Grade 5 : cavaliers ayant un handicap visuel, pouvant aller jusqu'à la cécité complète. Le grade 5 comporte également les cavaliers ayant une amplitude de mouvement ou une force musculaire légèrement altérée, un handicap d'un membre ou un handicap léger sur deux membres

Le calendrier de la para équitation

Les épreuves de para équitation se dérouleront du 3 et 7 septembre au château de Versailles.