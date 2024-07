JO 2024 : le programme du jeudi 1er août

Huitième jour de compétition des JO de Paris 2024, avec moins d'épreuves, mais toujours des chances de médailles pour l'équipe de France.

Ce jeudi 1er août devrait être plus calme au niveau des médailles. Il faudra tout de même suivre l'aviron et le deux de coupe masculin, puisque les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias remettrnot leur titre en jeu après leur médaille d'or à Tokyo pour un potentiel doublé historique. En judo, Aurélien Diesse défendra les chances françaises en moins de 100 kg, tandis que Madeleine Malonga visera une médaille en moins de 78 kg.

Plusieurs rencontres tout de même dans les sports collectifs, avec les basketteuses françaises contre le Nigéria, ainsi que France-Azerbaïdjan chez les femmes et France-Pays Bas chez les hommes au 3x3. Les handballeuses jouent de leur côté face à l'Angola et au water-polo les Français affrontent l'Australie.

Le calendrier complet est à retrouver ici.