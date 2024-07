VIDEO. Revivez la course historique de Léon Marchand sur 200m papillon aux JO

VIDEO LEON MARCHAND JO. Léon Marchand a écrit une page d'histoire du sport français en remportant au bout du suspense le 200 mètres papillon aux Jeux olympiques de Paris, soufflant le Hongrois Kristof Milak dans les derniers mètres.

"Entre ici Léon Marchand !" Le nageur français est un peu plus entré au panthéon du sport français mercredi 31 juillet 2024 aux JO de Paris. Parmi les courses historiques de la natation française, on comptait Laure Manaudou sur 400m nage libre à Athènes en 2004, le 100m nage libre d'Alain Bernard à Pékin en 2008 ou le relais 4x100m nage libre messieurs à Londres en 2012. Sans oublier les victoires de Yannick Agnel sur 200m et de la regrettée Camille Muffat sur 400m nage libre...

Mais, en terme d'émotions, ce 200 mètres papillon des JO de Paris est peut-être encore plus haut. Est-il l'égal du 200 mètres homérique de Marie-José Pérec en 1996 face à Merlène Ottey à Atlanta en athlétisme ? Avec l'ambiance survoltée de Paris dans la Paris La Défense Arena en prime, sans doute. Dans les 50 derniers mètres, la salle a explosé, faisant monter les décibels à un niveau jamais atteint dans ces JO...

Le dernier 50 mètres sur Eurosport :

La fin de course commentée par Laure Manaudou et Camille Lacourt sur France 2 :

Engagé dans un incroyable défi de doubler 200m papillon et 200m brasse le même soir, trois jours après son premier titre olympique sur 400m 4 nages, Léon Marchand savait le challenge redoutable, surtout face au Hongrois Kristof Milak, champion olympique en titre, recordman du monde et recordman olympique en titre. Le dernier 50 mètres de Marchand est stratosphérique, colossal, déjà historique.

Après une coulée majuscule pour entamer un retour de titan, Marchand coiffe sur le poteau Milak, la référence, celui qui avait effacé Michael Phelps des tablettes en le dépossédant du record du monde en 2019. Le Toulousain a littéralement fait couler son rival dans le dernier 50 mètres, l'avalant mètre après mètre pour lui souffler la médaille d'or et le record olympique en 1'51"21 ! Le Hongrois n'a eu qu'un regard à 25 mètres du but pour saisir la tornade qui allait l'engloutir. Historique ! Et dire qu'il reste encore à Marchand le 200m brasse une heure plus tard et le 200 mètres 4 nages vendredi soir...