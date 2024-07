Sara Balzer : numéro 1 mondiale, qui est la prodige du sabre en escrime ?

L'escrimeuse Sara Balzer est la grande favorite de l'épreuve du sabre.

Elle est l'une des grandes chances de médaille d'or de la délégation française dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. Avec son physique impressionnant et sa grande taille, Sara Balzer sait qu'elle a rendez-vous avec son histoire. Médaille d'argent à Tokyo en 2021, elle garde les pieds sur terre. "Au sommet ? Je ne suis pas championne olympique, pas championne du monde, je n'ai pas atteint le sommet encore".

C'est à l'âge de 8 ans, en voyant sa soeur aînée pratiquer ce sport qu'elle a voulu se lancer. "J'ai tout de suite aimé le sabre. C'est l'arme la plus rapide, qui oblige à être très dynamique, tactique et combative. J'aime m'engager dans un match avec la hargne. J'ai découvert que j'étais mauvaise perdante !", confie-t-elle à Madame Figaro.

Côté palmarès, elle remporte la médaille d'or en équipe aux championnats de France, avant de s'imposer en individuel en 2017. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche la brisera dans son élan, contraignant Sara à une interruption d'un an : " C'est un an de rééducation, et au moins un an pour retrouver son niveau et ne plus avoir peur ", explique-t-elle au micro de France Bleu. Elle reviendra plus forte et remporte l'or à l'Université d'été à Naples en 2019, puis la même médaille aux coupes du monde des saisons 2022-2023 et 2023-2024. Sa victoire en sabre aux Jeux européens de 2023 la hisse à la première place du classement mondial.