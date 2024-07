Serbie - USA : face à Nikola Jokic, les Américains veulent démarrer fort les JO 2024

Pour son premier match aux JO 2024, LeBron James et ses coéquipiers affrontent la Serbie de Nikola Jokic. Un choc d'entrée pour Team USA.

Ce dimanche, l'équipe masculine américaine de basketball débute ses JO 2024 face à la Serbie. Un choc en guise de premier match !

Team USA privée d'une star ?

Touché à un mollet, Kevin Durant pas joué un seul match de préparation avec Team USA. De là à imaginer son remplacement? Steve Kerr n'est pas du même avis : "Nous n'avons pas pensé à remplacer Kevin. Je m'attendais à ce qu'il joue un match ici (en préparation), mais cela ne s'est pas passé comme ça. Il est l'un des joueurs les plus talentueux de tous les temps. Nous espérons donc qu'il reviendra bientôt et je pense qu'il s'adaptera tout de suite". La présence de la star américaine parait néanmoins compromise pour cette première rencontre.

Après une cérémonie d'ouverture où il est devenu le premier basketteur a porter le drapeau de la délégation américaine, LeBron James aura à coeur de briller avec Team USA ! Le joueur des Los Angeles Lakers se sait particulièrement attendu. Il pourra néanmoins compter sur la pléiade de stars américaines à ses côtés pour aller chercher la médaille d'or telles que Jayson Tatum, Anthony Davis, Joël Embiid ou Tyrese Haliburton et Stephen Curry.

Un choc joué d'avance ?

C'est l'un des premiers gros chocs de la compétition olympique ! La Serbie va défier la grande Team USA ! Pour Svetislav Pesic, ce match d'ouverture ne sera peut-être pas décisif pour la suite. "Honnêtement, on ne pense pas trop aux Américains. On veut donner le meilleur de nous-mêmes sur le moment. Le premier match est important, mais j'espère qu'il ne sera pas décisif, quel que soit le résultat", a jugé le sélectionneur serbe. Il y a dix jours, les deux nations s'étaient affrontées et les Américains l'avaient emporté (79-105), une rencontre où la Serbie était privée de plusieurs cadres : "Cela sera certainement difficile : c'est une équipe qui vise l'or. Nous aussi, bien sûr, mais ils sont plus favoris que nous. Lors de notre match de préparation, nous n'avions pas Bogdan (Bogdanovic), (Dejan) Davidovac et (Nikola) Milutinov, on n'a donc pas montré toutes nos cartes", a ajouté Svetislav Pesic.

À quelle heure débute Serbie - USA ?

Le coup d'envoi du match Serbie-USA en basketball aux JO 2024 est prévu dimanche 28 juillet à 17h15 au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq (France).

Sur quelle chaîne regarder Serbie - USA ?

Détenteur des droits TV du JO 2024, France Télévisions diffusera le choc de basketball entre la Serbie et les États-Unis sur ses différentes chaînes. Il reste probable que la rencontre ne soit pas retransmise en intégralité afin de proposer d'autres disciplines olympiques aux téléspectateurs. Le match sera également retransmise sur les chaînes d'Eurosport.

Comment suivre Serbie - USA en streaming ?

Si vous souhaitez regarder Serbie-USA en intégralité sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv et accéder à la diffusion consacrée au match ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de Serbie - USA ?

Serbie : U.Plavsic, F.Petrusev, N.Jovic, B.Bogdanovic, V.Marinkovic, O.Dobric, N.Jokic, V.Micic, M.Guduric, D.Davidovac, A.Avramovic, N.Milutinov.

USA : S.Curry, A.Edwards, L.James, K.Durant, D.White, T.Haliburton, J.Tatum, J.Embiid, J.Holiday, B.Adebayo, A.Davis, D.Booker.

Quels sont les pronostics de Serbie - USA ?