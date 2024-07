Auriane Mallo-Breton : "Je n'ai jamais été aussi forte depuis que...", la promesse tenue pour les JO 2024

L'escrimeuse s'est fixée un objectif bien clair après les JO de Tokyo 2021.

L'escrime français est le gros pourvoyeur de médaille dans les Jeux olympiques et Auriane Mallo-Breton le sait et vise une médaille dans ces JO. Il y a trois ans, lors des JO de Tokyo, la Française n'était pas présente. La raison est simple, "mon fils est né une semaine avant les Jeux de Tokyo. C'était lui ma médaille, on ne peut pas tout faire dans la vie. Il y a trois ans, Auriane Mallo-Breton s'était fait la promesse d'être sur la piste du Grand Palais et d'avoir son petit Mathis dans les gradins. Rêve réalisé pour ces JO 2024 à Paris. "Je n'ai jamais été aussi forte que depuis que j'ai accueilli mon fils. Je me connais encore mieux physiquement et mentalement."

L'escrimeuse, spécialiste de l'épée, monte en puissance depuis plusieurs semaines. Le mois dernier, l'escrimeuse est devenue vice-championne d'Europe lors de l'événement organisé à Bâle (Suisse). Un an après avoir raflé le bronze, elle a étoffé son palmarès au meilleur des moments. La Lyonnaise d'origine a également signé sa première victoire sur le circuit mondial lors du Grand Prix de Cali (Colombie), en mai, avant de monter sur le podium à Fujairah (Émirats arabes unis), deux semaines plus tard.