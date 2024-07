JO 2024. Serbie - USA : accrochés par la Serbie de Jokic, Team USA prend la tête, le match en direct

Après une perte de balle serbe, les Américains relancent et LeBron James va terminer l'action pour inscrire deux points sous le panier. Temps-mort serbe.

Face à Milutinov, Kevin Durant fait parler ses qualités offensives et déclenche une nouvelle fois à trois points. L'ailier fort n'a pas encore manqué aujourd'hui.

Au début du second quart-temps, Kevin Durant continue son sans-faute. Dans la foulée, Micic lui répond à trois points.

Après une contre-attaque américaine, LeBron James perd le ballon sur sa passe. Bogdan Bogdanovic manque d'altruisme et manque son shoot à trois points. Dans la foulée, LeBron James envoie Anthony Edwards au dunk sur un alley-hoop. Fin de premier quart-temps.

À moins d'une minute de la fin du premier quart-temps, les Américains vont relancer après le visionnage vidéo et une faute simple de Micic, finalement.

Après un shoot manqué de Micic, Anthony Edwards provoque et sort le ballon pour Adebayo qui trouve directement Derrick White. L'arrière déclenche mais son tir est raté.

Après un lancer franc de Jokic, Kevin Durant et Anthony Edwards profitent des espaces laissés par les défenseurs serbes pour envoyer deux flèches à trois points. Temps-mort pour la Serbie.

Alors que Nikola Jovic a inscrit un panier à trois points dans le corner, Dobric et Bogdanovic permettent aux Serbes de prendre cinq points d'avance.

17:26 - Edwards soigne son entrée ! (12-14)

Anthony Edwards remplace Jrue Holliday et bloque le tir adverse. James conclut en contre et obtient le and-one après son lay-up main gauche et la faute de Nikola Jovic. James convertit son lancer.