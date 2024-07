Shanieka Ricketts : qui est la porte-drapeau de la Jamaïque aux JO 2024 ?

Spécialiste du triple saut, Shanieka Ricketts sera la porte-drapeau jamaïcaine pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024.

Après Shelly-Ann Fraser-Pryce en 2016 et 2021, c'est au tour de Shanieka Ricketts d'être désignée porte-drapeau de la Jamaïque pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Spécialiste du triple saut, Shanieka Ricketts, est la première porte-drapeau à ne pas venir d'une discipline de sprint ou de demi-fond. Elle sera accompagnée par le nageur Josh Kirlew, qui participe à ses premiers Jeux olympiques.

Shanieka Ricketts participe à Paris à ses quatrièmes Jeux olympiques, après Londres, Rio et Tokyo. En 2021, elle avait réalisé la meilleure performance pour une Jamaïcaine au triple saut avec un bond à 14,84 m et une quatrième place. En fin de saison dernière, elle a pour la première fois dépassé les 15 mètres avec un saut à 15,03 m à Eugène en Ligue de Diamant. Avec deux médailles d'argent dans la discipline, Shanieka Ricketts vient à Paris avec l'ambition de ramener une médaille, si possible en or. Cependant, l'immense favorite reste la Vénézuélienne Yulimar Rojas, sept fois championne du monde en titre et détentrice du record du monde à 15,74 m.