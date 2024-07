Amandine Buchard : "J'étais en train de plonger dans le burn-out", qui est la judokate ?

La judokate vise le sacre olympique dans ces JO de Paris 2024.

En 2021 à Tokyo, Amandine Buchard est montée sur le podium olympique en obtenant la médaille d'argent. Elle est désormais à la conquête du plus beau podium de sa carrière, ce dimanche 28 juillet, aux Jeux olympiques de Paris 2024. 4e mondiale dans sa catégorie, elle est clairement l'une des favorites.

Avec un judo "agressif" dans le bon sens du terme, Amandine Buchard a augmenté son palmarès sur ses trois dernières années. Elle a gagné quatre Grand Slam, un Masters, un championnat d'Europe en 2023 à Montpellier, avec trois nouvelles médailles de bronze aux championnats du monde.

Son histoire est particulière et même marquante. En 2016, elle a ainsi raté les JO de Tokyo parce qu'elle n'arrivait plus à " redescendre " à 48 kg. Elle avait alors pris la décision de monter de catégorie, se condamnant à ne pas participer aux Jeux. La révélation de son homosexualité a également été un évènement important dans son histoire personnel. Elle aurait même pu être absente de ces JO, proche de l'explosion. "Il y a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression par rapport aux JO 2024 […] Quand je suis revenue en janvier je me suis rendu compte que c'était encore trop tôt pour que je remette un kimono, j'en avais aucune envie. J'étais en train de plonger dans le burn-out… Si je n'avais pas eu ces moments de moins bien, je n'aurais pas été au niveau où je suis aujourd'hui. Parce que les fois où je me suis retrouvée pas très bien, j'ai tellement eu, ensuite, cette volonté de me relever, de devenir plus forte, que je le suis devenue encore plus. Tous ces moments ont été nécessaires pour faire l'Amandine d'aujourd'hui. "

Un coming out

Amandine Buchard a révélé en juin 2021, dans un documentaire diffusé sur Canal + intitulé " Faut qu'on parle ", qu'elle est homosexuelle. " C'est une très belle expérience (de l'avoir dit publiquement). Elle m'a aidée dans ce chemin pour m'assumer en tant que femme, avec les valeurs que j'ai, les engagements que je défends. Pour moi, ce n'est que du positif. Ça a contribué à mon épanouissement. Quand je vois tous les retours positifs qu'on a eus, je me dis que la mission est accomplie.