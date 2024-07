Denis Schröder : qui est la star allemande désignée porte-drapeau aux JO 2024 ?

Meneur de l'équipe nationale allemande, Dennis Schröder a été désigné comme porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024.

Le comité olympique allemand a décidé de désigner un basketteur et une judokate pour mener sa délégation lors de la cérémonie d'ouverture ce vendredi 26 juillet. C'est en effet l'ancien joueur d'Oklahoma et des Lakers, héros de la dernière coupe du monde remportée par l'Allemagne Dennis Schröder qui a été choisi comme porte-drapeau. Il est accompagné par Anna-Maria Wagner.

Dennis Schröder est le troisième basketteur NBA désigné porte-drapeau pour cette olympiade, après LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Il succède notamment à Dirk Nowitzki, qui avait été désigné en 2008 à Pékin porte-drapeau de l'Allemagne. "Dirk ne m'a dit que des choses positives. Il m'a confié que c'était l'une des plus grandes choses qu'il ait jamais faites. Il m'a dit que ça allait changer notre vie" a expliqué le meneur de 30 ans après sa désignation. Comme en FRance et aux Etats-Unis, les porte-drapeaux ont été sélectionnés par les athlètes via un vote. Dennis Schröder a devancé notamment le tennisman Alexander Zverev.

championne du monde à la surprise générale l'an passé, l'Allemagne arrive à Paris avec la dynamique d'une compétition réussie, mais également avec une certaine pression. Les basketteurs allemands sont en effet attendus, et ont montré qu'ils étaient prêts en échouant de peu à faire tomber les Etats-Unis lors de leur denier match de préparation.