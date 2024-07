"Je suis assez confiante" Lucie Schoonheere participe aux JO à seulement 14 ans

La benjamine de la délégation française se nomme Lucie Schoonheere. À 14 ans, elle est la meilleure skateuse française.

À seulement 14 ans, Lucie Schoonheere est la plus jeune athlète à représenter la France aux Jeux olympiques de Paris. Elle fait partie de l'équipe de France de skateboard, et est engagé dans la compétition "street", qui aura lieu dimanche 28 juillet à partir de midi.

Si elle est la plus jeune de la délégation tricolore, elle n'est pas complètement perdue au sein de sa discipline. Les professionnels de skateboard commencent en effet la compétition très jeune, et la championne olympique du "street" en 2021 à Tokyo, la Japonaise Momiji Mishiya, a été sacrée au même âge que Lucie Schoonheere. Elle est également accompagnée en équipe de France par Louise-Aina Taboulet, que quelques mois son aînée. Championne de France en titre en catégorie moins de 16 ans et en séniors, elle Lucie Schoonheere est la première Française au classement mondial. "Dès qu'on l'a mise sur le devant de la scène on s'est rendu compte qu'elle progressait petit à petit, qu'il y avait quelque chose à jouer" explique son entraineur Florent Balesta au micro de RMC Sport. Malgré son jeune âge, Lucie Schoonheere a déjà disputé huit compétitions internationales, et aborde les Jeux de Paris comme une étape de son apprentissage sur la route des Jeux de Los Angeles, en 2028. "Je suis assez confiante quand même. Je sais ce que je vais faire. J'ai déjà prévu mes tricks. Ça devrait bien se passer". La compétition se déroulera devant plus de 25 000 personnes sur la place de la Concorde, en plein cœur de Paris

Le skateboard est apparu pour la première fois dans le programme des Jeux olympiques lors des Jeux de Tokyo en 2021. C'est le Japon qui a dominé à domicile les différentes disciplines de ce nouveau sport, avec trois médailles d'or sur les quatre distribuées, ainsi qu'une médaille d'agent et une en bronze.