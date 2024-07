JO 2024 : pourquoi les Judokas portent un kimono ?

Discipline emblématique des Jeux olympiques, le judo est un art martial dérivé du jujitsu. À Paris, les épreuves se dérouleront à l'Arena Champ de Mars.

Le judo, art martial japonais, est l'un des sports emblématiques des Jeux Olympiques. Une des particularités notables de ce sport est le port du kimono par les compétiteurs. Pourquoi cette tenue traditionnelle est-elle si essentielle dans les compétitions ?

Une tradition historique et culturelle

Le judo a été créé par Jigoro Kano en 1882. Kano a adapté des techniques de jujitsu, un art martial japonais plus ancien, pour créer une discipline moins dangereuse axée sur la rigueur physique, intellectuelle et morale. Le kimono, déjà utilisé dans les arts martiaux traditionnels japonais, a été adopté pour le judo en raison de sa pertinence historique et culturelle.

Le kimono symbolise le respect de la tradition et des valeurs du judo, telles que l'humilité, la discipline et l'honneur. Porter cette tenue lors des compétitions olympiques rappelle l'origine et l'essence du judo.

Des raisons pratiques

Le kimono est conçu pour permettre une liberté de mouvement maximale tout en étant suffisamment robuste pour résister aux rigueurs du combat. Le tissu épais et résistant permet aux judokas d'exécuter des projections, des immobilisations et des techniques sans que la tenue ne se déchire facilement.

Le kimono est composé de trois parties principales : la veste (uwagi), le pantalon (zubon) et la ceinture (obi). La veste est renforcée pour supporter les saisies et les tirages. Le pantalon est large, permettant une grande amplitude de mouvements pour les techniques de jambes. La ceinture sert non seulement à maintenir la veste en place, mais aussi à indiquer le grade du judoka.

Des règles strictes de compétition

Aux Jeux olympiques, comme dans toutes les compétitions officielles de judo, le port du kimono est strictement réglementé par la Fédération Internationale de Judo (IJF). Les règles définissent la couleur, la taille et l'ajustement du judogi.

Couleur : Les judokas portent des kimonos de deux couleurs : blanc et bleu. Cette distinction permet de différencier les compétiteurs et d'assurer une meilleure visibilité pour les juges et les spectateurs.

Taille et Ajustement : Le kimono doit être de la bonne taille pour chaque judoka. La veste doit couvrir les fesses et atteindre au moins les poignets lorsque les bras sont tendus. Le pantalon doit arriver aux chevilles. Un ajustement correct est essentiel pour que les saisies soient efficaces et pour éviter tout avantage ou désavantage.

Inspection et Conformité : Avant chaque combat, les kimonos sont inspectés pour vérifier qu'ils respectent les normes. Les judokas doivent avoir un kimono propre et en bon état, sans déchirures ni défauts.

Un symbole d'égalité et de respect

Le port du kimono assure une égalité entre les compétiteurs. De plus, le kimono incarne le respect mutuel entre les judokas. Le rituel de salutation avant et après le combat, effectué en kimono, renforce l'esprit de camaraderie et de fair-play qui est au cœur du judo. Le kimono est donc bien plus qu'un simple vêtement : il est un élément intégral de la philosophie et de l'éthique du judo.