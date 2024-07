LeBron James : la légende NBA nommée porte-drapeau des Etats-Unis aux JO 2024

Le basketteur LeBron James sera le porte-drapeau des Etats-Unis lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Plus grande délégation présente à Paris avec 592 athlètes pour les Jeux olympiques, les Etats-Unis avaient l'embarras du choix pour désigner leur porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi 26 juillet. Le choix de Team USA s'est porté vers la légende du basket LeBron James, qui participe à ses quatrièmes et derniers Jeux olympiques. C'est le premier basketteur masculin à recevoir cet honneur. Avant lieux les joueuses Dawn Staley et Sue Bird avaient été porte-drapeau en 2004 et 2021.

Depuis l'annonce des jeux olympiques à Paris, on avait vu plusieurs fois LeBron James manifester son enthousiasme et c'est avec émotion que l'ailier des Lakers a reçu la nouvelle de la part de ses coéquipiers "C'est spécial, parce que ça vous donne l'opportunité de représenter votre pays d'une autre manière. Être porte-drapeau, c'est un moment très prestigieux, de pouvoir agiter le drapeau non seulement pour votre équipe nationale mais aussi pour l'ensemble des olympiens. C'est un immense honneur."

Après avoir été quatre fois champion NBA, double champion olympique, quatre fois MVP et avoir dépassé Kareem Abdul-Jabbar comme meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. LeBron James atteint avec ce rôle un nouveau succès dans sa carrière, et certainement pas le moins important.