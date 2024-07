Antigóni Drisbióti : qui est la porte-drapeau de la Grèce pour les JO 2024 ?

À 40 ans, Antigóni Drisbióti arrive pour la première fois aux JO 2024 avec l'ambition de remporter une médaille. Elle aura également l'honneur de porter le drapeau grec pour la cérémonie d'ouverture.

Lieu de naissance des Jeux antiques, la Grèce occupe une place particulière parmi les nations présentes aux Jeux olympiques. C'est en effet la première nation à défiler lors de la cérémonie d'ouverture, et le grec est une des langues officielle de la compétition. Pour mener sa délégation, la fédération grecque a désigné comme porte-drapeau Giánnis Antetokoúnmpo et Antigóni Drisbióti.

Âgée de 40ans, Antigóni Drisbióti participe à ses troisièmes Jeux olympiques, après Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Originaire de Thessalie, elle est spécialiste des épreuves de marche, et principalement du vingt kilomètres et du trente-cinq kilomètres. Après avoir participé pour la première fois aux championnats du monde en 2013, Antigóni Drisbióti a remporté son premier titre d'importance sur le 35 km marche de la Coupe d'Europe en 2021. Elle a depuis passé un cap important dans sa carrière. En 2022, est la première Grecque championne d'Europe d'une épreuve de marche, avec un doublé sur le 20 km et le 35km. Celle qui a déjà couru en 2h 41 min 58 s lors des championnats du monde à Eugène en 2022 a terminé troisième des derniers championnats du monde en 2023.

Avec une telle forme sur les derniers grands rassemblements internationaux, Antigóni Drisbióti vise une médaille à Paris, qui serait sa première aux Jeux olympiques. Lors des deux premières olympiades auxquelles elle a participé, elle a en effet terminé 15e en 2016, et 8e en 2021. À Paris, elle participera en plus du 20 km marche à l'épreuve de marche en relais mixte, qui fait son apparition en remplacement du 50 km.