Quelles sont les différences entre le hockey sur gazon et le hockey sur glace ?

S'ils partagent un nom commun, le hockey sur glace et le hockey sur gazon restent néanmoins différents. Du nombre de joueurs aux règles, voici les différences entre les deux disciplines.

Au stade Yves du Manoir, les meilleures nations de hockey sur gazon vont s'affronter pour le titre olympique durant les JO 2024. Bien qu'ils partageant un nom commun et certains principes de base, le hockey sur glace et le hockey sur gazon sont deux sports distincts avec des caractéristiques et des règles et très différentes.

Surface de jeu et équipement

La différence la plus évidente entre le hockey sur glace et le hockey sur gazon réside dans la surface de jeu. Le hockey sur glace se joue sur une patinoire glacée, tandis que le hockey sur gazon se pratique sur un terrain de gazon naturel ou synthétique. En conséquence, l'équipement des joueurs diffère également de manière significative. Les joueurs de hockey sur glace portent des patins, des casques, des protections corporelles complètes, des gants rembourrés et utilisent des crosses courtes en bois ou en composite. En revanche, les joueurs de hockey sur gazon utilisent des chaussures à crampons, des protège-tibias, des gants légers et des crosses plus longues et plus fines.

Nombre de joueurs et positions

Le nombre de joueurs sur le terrain diffère également. En hockey sur glace, chaque équipe aligne six joueurs sur la glace à tout moment : un gardien de but, deux défenseurs et trois attaquants. En hockey sur gazon, une équipe se compose de onze joueurs : un gardien de but, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. Cette différence dans la composition des équipes influence fortement les stratégies et le style de jeu de chaque sport.

Règles de jeu et durée des matchs

Les règles de jeu et la durée des matchs sont également différentes. Un match de hockey sur glace est divisé en trois périodes de 20 minutes chacune, avec des arrêts de jeu fréquents et des périodes de prolongation en cas d'égalité. En revanche, un match de hockey sur gazon se déroule en quatre quarts-temps de 15 minutes chacun, avec des arrêts de jeu beaucoup moins fréquents. Les règles concernant le maniement de la balle ou du palet diffèrent également : en hockey sur glace, le palet peut être frappé ou dirigé avec n'importe quelle partie de la crosse, tandis qu'en hockey sur gazon, la balle ne peut être jouée qu'avec le côté plat du stick.

Stratégies et dynamique de jeu

La dynamique et les stratégies de jeu varient considérablement entre les deux sports. Le hockey sur glace est rapide et physique, avec des changements fréquents de direction et des contacts corporels intenses. Les patins permettent des mouvements rapides et agiles sur la glace, rendant le jeu extrêmement dynamique. Le hockey sur gazon privilégie la course, l'endurance et la coordination entre les joueurs. Les passes longues et les stratégies d'équipe sont essentielles pour construire une phase offensive sur le synthétique.