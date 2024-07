Aurélien Giraud : champion du monde de skate, qui est l'athlète ?

Le Français peut remporter l'or olympique en skate.

"J'ai fait sixième à Tokyo, je n'en suis pas fier, clairement. Là, j'y vais pour gagner. Deuxième, troisième, ce n'est pas trop mon délire. J'ai envie de faire premier. De gagner". L'ambition d'Aurélien Giraud pour les Jeux olympiques est limpide comme il a affirmé en conférence de presse. Samedi 27 juillet, le Français sera en piste pour tenter de décrocher l'or olympique, peut être même la première de la délégation française dans ces JO de Paris 2024.

Il a commencé par les patins à roulettes

En 2023, il a été sacré champion du monde de skateboard street à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Une consécration pour celui qui a commencé par le patin à roulettes comme il a expliqué pour le site Olympics il y a quelques mois. "J'ai commencé le skate à l'âge de quatre ans, un peu par hasard. À l'époque, mon père m'avait acheté des petits patins à roulettes. Puis un jour, il m'a dit "je vais t'amener à un endroit pour en faire". Cet endroit-là, c'était en fait le skatepark de Lyon, mais la partie extérieure. La partie intérieure, on pouvait faire un peu de roller mais moi j'étais trop petit. "Puis j'ai vu des grands faire du skate et je me suis dit "c'est ça que je veux faire". Ils faisaient des gros sauts, il y avait un très bon niveau de skate à Lyon, comme toujours d'ailleurs, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. J'ai demandé un skate à Noël et depuis ce jour-là, je n'ai jamais retouché les rollers. Ni rien d'autre !"