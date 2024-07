Coco Gauff : la championne de tennis est nommée porte-drapeau des Etats-Unis

Coco Gauff est la première joueuse de tennis à être désignée par les Etats-Unis comme porte-drapeau.

La nouvelle est tombé seulement quelques jours avant lé cérémonie d'ouverture. Après LeBron James, le comité olympique américain a annoncé la désignation de la joueuse de tennis Coco Gauff comme porte-drapeau de la délégation. La plus grande délégation de cette olympiade, avec 592 athlètes, connaît donc ses deux porte-étendards pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi 26 juillet. Ils mèneront l'avant dernière embarcation sur la Seine, en tant que futur pays hôte des Jeux en 2028 à Los Angeles.

Numéro deux mondiale, Coco Gauff est un modèle de précocité dans le tennis américain. La championne en titre du tournoi du grand chelem de l'US Open participe à 20 ans à ses deuxièmes Jeux olympiques après Tokyo en 2021. Elle avait cependant dû se retirer durant le tournoi au Japon à cause d'un test positif au Covid-19. Cette fois, elle pourra défendre ses chances sur la terre battue du site de Roland-Garros, qui accueille les épreuves de tennis, où elle a déjà atteint une fois la finale et remporté un titre en double. "Jamais je n'aurais imaginé avoir l'honneur de porter le drapeau américain pour Team USA lors de la cérémonie d'ouverture... Je ne pourrais pas être plus fière d'ouvrir la voie à mes compatriotes au côté de LeBron" a déclaré la championne américaine suite à sa désignation.