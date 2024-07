Andrea Murez : qui est la porte-drapeau d'Israël pour les JO 2024 ?

Andrea Murez sera la porte-drapeau de la délégation d'Israël pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Le Comité olympique israélien a annoncé au début du mois de juillet les deux athlètes qui seront chargés de mener la délégation sportive israélienne lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 sur la Seine ce vendredi 26 juillet. Il s'agit du judoka Peter Paltchik ainsi que la nageuse Andrea Murez. Chose rare, le Comité olympique a choisi de désigner deux athlètes nés à l'étranger avant d'immigrer en Israël. L'organisation a expliqué ce choix dans un communiqué "La délégation israélienne est une mosaïque de la société israélienne et les porte-drapeaux - les exemplaires Peter Paltchik et Andi Murez - représentent l'essence de la société israélienne : des personnes qui ont travaillé avec dévouement pour surmonter les challenges, Sionistes, leaders et influenceurs dans leurs entourages".

Andrea Murez est née aux Etats-Unis et a représenté l'équipe américaine les des compétitions juniors. Elle décide de représenter Israël a partir des Jeux de Rio, lors desquels elle participe au 50m nage libre et au 100m nage libre. Elle participe à Paris à ses troisièmes Jeux olympiques.