Giánnis Antetokoúnmpo : qui est le porte drapeau de la Grèce pour les JO 2024 ?

MVP, Champion NBA, Giánnis Antetokoúnmpo est l'un des meilleurs basketteurs du monde. Il sera le porte-drapeau de la Grèce pour les jeux de Paris 2024.

À 29 ans, Giánnis Antetokoúnmpo est l'un des meilleurs joueurs de basketball au monde. Champion NBA en 2021, le Grec a été élu deux fois meilleur joueur de la ligue américaine en 2019 et 2020. Giánnis Antetokoúnmpo est né en Grèce de parents d'origine nigériane. Désigné porte-drapeau de la délégation hellénique pour les Jeux olympiques de Paris 2024, il participe cet été à ses premiers Jeux olympiques, après avoir échoué à qualifier son pays à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Comme le veut la tradition, Giánnis Antetokoúnmpo sera lors de la cérémonie d'ouverture en tête du cortège des athlètes en défilant comme premier porte-drapeau en compagnie de la fondeuse Antigóni Drisbióti,

Lors de sa draft en 2013 par les Milwaukee Bucks, Giánnis Antetokoúnmpo était pas considéré comme l'une des futures stars de la Ligue. Après onze saisons réalisées en NBA, le Grec est devenu le leader de son équipe, a été nommé huit fois All-Star et six fois dans la meilleure équipe de la saison. C'est également l'un des trois seuls joueurs de l'histoire à avoir remporté la même année le titre de meilleur joueur (MVP) et de meilleur défenseur de l'année.

La Grèce aura fort à faire lors du tournoi de basketball olympique. La formation de Giánnis Antetokoúnmpo est en effet placée dans le groupe de la mort, en compagnie de l'Espagne, de l'Australie et du Canada. Pour espérer rallier les quarts de finale et tenter d'aller chercher une médaille, Giánnis Antetokoúnmpo va devoir porter la Grèce dès les premiers matchs, avec une rencontre au sommet face au Canada en ouverture le 27 juillet.