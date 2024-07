Rafael Nadal et Carlos Alcaraz aux JO : déjà de retour, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le quart de finale ?

NADAL ALCARAZ. Après un 2e tour accroché mardi soir, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz reviennent déjà sur le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros ce mercredi pour le quart de finale du tournoi de double.

Après avoir mis le feu mardi soir à Roland-Garros, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz seront déjà de retour ce mercredi soir sur la terre battue pour les quarts de finale du tournoi de double des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux Espagnols ont passé l'obstacle proposé en 8e de finale mardi soir mais il a fallu aller au bout du super tie-break (6-4, 6-7, 10-2) pour écarter la paire néerlandaise Griekspoor - Koolhof.

Pas de répit pour autant puisque le quart de finale arrive dès ce mercredi soir ! Le match aura lieu sur le court Philippe-Chatrier que les deux hommes connaissent si bien, Nadal pour s'être imposé 14 fois en finale de Roland-Garros, Alcaraz pour y avoir gagné pour la première le célèbre Grand Chelem parisien en mai dernier.

Pour ce quart de finale de double du tournoi des JO, Alcaraz et Nadal feront face à la paire américaine composée d'Austin Krajicek et Rajeev Ram, tête de série numéro 4 de ce tournoi. Les deux Américains ont été impressionnants depuis le début du tournoi olympique, à l'image du 2e tour expédié face à la paire australienne Popyrin - De Minaur, battue en deux sets secs (6-2, 6-3). Le premier tour avait été un poil plus accroché face aux Brésiliens Monteiro - Seyboth Wild (6-4, 7-6).

Ram est un excellent spécialiste de double, spécialité où il a remporté quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie 2020 puis US Open en 2021, 2022 et 2023) sans que la terre battue soit sa surface de prédilection. A l'inverse, Austin Krajicek a lui remporté Roland-Garros en double en 2023, associé au Croate Ivan Dodig.

Ce match a donc tout d'un gros test pour Carlos Alcaraz et Rafael Nadal alors qu'une victoire les rapprocherait d'une médaille olympique en entrant dans le dernier carré. La rencontre est programmée en ouverture de la session du soir à 19 heures sur le court Philippe-Chatrier. Ce match de double sera à suivre sur Eurosport (ou Max) et sur les antennes de France Télévisions, en streaming sans doute pour la rencontre en intégralité et sur France 2 ou France 3 pour des points réguliers sur le match.