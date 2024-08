Alcaraz - Djokovic : finale de rêve pour les JO 2024, l'horaire du match

Ce dimanche 4 août se joue la finale du tournoi olympique entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. C'est l'heure de la revanche après la leçon reçue par le Serbe en finale de Wimbledon

C'est la finale rêvée pour ces Jeux olympiques de Paris 2024. Ce dimanche 4 août se joue le dénouement du tournoi olympique masculin sur la terre battue de l'enceinte de Roland-Garros, au stade Philippe-Chatrier. Comme il y a quelques semaines en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz retrouve Novak Djokovic, avec cette fois-ci la médaille d'or olympique en ligne de mire.

Cette médaille d'or, c'est le rêve ultime de Novak Djokovic. À 37 ans, le Serbe court après ce titre olympique, le seule qui manque encore à son palmarès. Le recordman du nombre de grand chelem avait fixé cet objectif depuis le début de la saison, mais Djokovic vit certainement ses derniers mois les plus compliqués depuis de nombreuses années. Il n'a en effet gagné aucun titre depuis le début de la saison, et ne s'est hissé en finale qu'une seule fois. Il avait alors été "surclassé" selon ses propres mots par Carlos Alcaraz en trois petits sets. Il y a eu également cette saison la blessure au genou lors de Roland-Garros, avec une nouvelle alerte en quart de finale du tournoi olympique face à Tstitsipas. Pour autant, Novak Djokovic n'est qu'à deux sets dune médaille d'or olympique, et on sait à quel point le Serbe est capable de se surpasser dans les moments importants.

En face, Carlos Alcaraz réalise une saison historique, et peut réaliser comme Rafael Nadal en 2008 le triplé Roland-Garros, Wimbledon et la médaille d'or olympique. Impressionnant de maitrise depuis le début de son tournoi, l'Espagnol a surclassé en demi-finale le Canadien Félix Auger-Aliassime 6-1 6-1, et veut absolument apporter une deuxième médaille d'or à l'Espagne.

À quelle heure suivre la finale du tournoi olympique entre Alcaraz et Djokovic ?

La finale du tournoi olympique masculine se jouera en deuxième rotation sur le court Philippe-Chatrier ce dimanche 4 août, aux alentours de 14h.