Voici toutes les infos pratiques sur la Coupe du monde de rugby 2027.

Après la Coupe du monde 2023 qui s'est déroulée en France avec, on se souvient malheureusement, la désillusion d'une élimination dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud au Stade de France, le monde de l'ovalie va se retrouver en 2027 dans la terre des Wallabies, l'Australie.

Le mondial se disputera à partir du 1er octobre avec le match d'ouverture et se terminera avec la grande finale le 13 novembre 2027 au Stadium Australia à Sydney après un gros mois de compétition. Le match d'ouverture opposera donc l'Australie, le pays hôte, à Hong Kong, plus faible ou presque des 24 équipes qualifiées et dont ce sera la première participation. Le choc de la poule A, entre les Wallabies et les All Blacks , aura lieu lors de la deuxième journée. L'Afrique du Sud, double championne du monde en titre, remettra sa couronne en jeu contre l'Italie le 3 octobre du côté d'Adelaïde.

Le tirage au sort

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hongkong

: Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Hongkong Groupe B : Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie

: Afrique du Sud, Italie, Géorgie, Roumanie Groupe C : Argentine, Fidji, Espagne, Canada

: Argentine, Fidji, Espagne, Canada Groupe D : Irlande, Ecosse, Uruguay, Portugal

: Irlande, Ecosse, Uruguay, Portugal Groupe E : France, Japon, Etats-Unis, Samoa

: Japon, Etats-Unis, Samoa Groupe F : Angleterre, pays de Galles, Tonga, Zimbabwe

Notons que pour la première fois de l'histoire, toutes les équipes qualifiées pour Coupe du monde sont tirées avant le tirage au sort du Mondial.

Le calendrier de la France