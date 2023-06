Ce surprenant investissement de Zinédine Zidane lui rapporte un demi-million par an !

S'il est devenu un entraîneur à succès, Zinédine Zidane a aussi très bien géré son après carrière de footballeur. L'ex-star des Bleus a notamment fait un investissement étonnant qui lui rapporte chaque année 500 000 euros.

Zinédine Zidane continue de faire parler de lui en dehors des terrains. Le champion du monde 1998, qui a mis en pause sa carrière d'entraîneur depuis son départ du Real Madrid, a multiplié les investissements pendant et après ses années de footballeur.

"Zizou" aurait ainsi accumulé près de 200 millions d'euros et a choisi de diversifier ses placements et rentrées financières. On se souvient tous de ses pubs iconiques pour Volvic, Leader Price ou encore Dior mais un projet plus étonnant a vu le jour et il est plus que rentable !

Il permettrait à l'ex-numéro 10 des Bleus d'encaisser chaque année un demi-million d'euros. Le projet remonte à de nombreuses années, en 2004 alors que Zidane jouait encore au Real Madrid. Le joueur formé à l'AS Cannes aurait à l'époque réalisé un investissement de 8 millions d'euros dans une Ephad Korian Le Cap Sicie à Seyne-sur-Mer dans le Var. Cette maison de retraite se situe à proximité de la forêt de Janas, de la rade de Toulon et de la plage des Sablettes. L'endroit est bien trouvé, le cadre agréable et lui rapporterait encore chaque année près de 500 000 euros.

Ce n'est évidemment pas le seul investissement majeur de Zinédine Zidane. L'icone française a notamment eu le nez creux il y a plusieurs années en créant la désormais célèbre institution "Z5" près de Marseille. Il s'agit de terrains de football synthétiques qui sont prédisposés à accueillir deux équipes de cinq joueurs, sur réservation. Le "futsal" a dans la foulée explosé en France et "Z5" est devenu un acteur important de ce marché en plein boom.