TNT : "ça va couper chérie" ! Un écran noir arrive sur votre TV, attention au redémarrage !

Dans la nuit du 5 au 6 juin, une coupure totale devrait survenir sur les télévisions avec écran noir ou message d'erreur à prévoir.

Le paysage audiovisuel français s'apprête à vivre un petit voire un gros séisme. Dans la nuit de ce jeudi 5 au vendredi 6 juin 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va procéder à une refonte en profondeur de la numérotation des chaînes de la TNT. Un chamboulement inédit qui ne sera pas sans conséquence pour les téléspectateurs.

Afin de mettre en place ce nouveau plan de service, suite logique de la disparition de C8 et NRJ12 en février dernier, l'Arcom a annoncé qu'une coupure momentanée du signal interviendrait aux alentours de 1h du matin. "Il y aura bien une brève coupure des chaînes lorsque l'opération sera lancée mais elle durera, a priori, plutôt quelques minutes", a précisé un porte-parole de l'autorité de régulation au Parisien cette semaine. Les écrans devraient ainsi rester noirs ou afficher un message d'absence le temps que la bascule s'opère.

Mais cette légère perturbation ne sera qu'un détail au regard des transformations à venir sur le petit écran. Dès le réveil ce vendredi, les Français devront en effet se faire à une nouvelle numérotation des chaînes, fruit d'un long et délicat travail d'agencement mené par l'Autorité de régulation ces derniers mois.

L'Arrcom tente de communiquer depuis plusieurs semaines sur le chamboulement à venir. © Capture Arcom.fr

Parmi les changements les plus notables, on peut citer la fin d'une nouvelle chaîne majeure et l'arrivée d'une petite nouvelle : Canal+ a en effet décidé de quitter la TNT, laissant libre le canal numéro 4, tandis que T18 va faire son apparition sur le canal 18. A la place de Canal+, France 4 récupérera logiquement une place correspondant à son nom. La Chaîne parlementaire et Public Sénat récupéreront le canal 8 (ex-C8) et Gulli le canal 12 (ex-NRJ12).

Suivra un bloc de chaînes d'infos : BFMTV va remontrer jusqu'au canal 13, devant CNews en 14, LCI en 15 et France Info en 16. Passée CStar, qui conserve le canal 17, viendra la nouvelle T18 très prochainement, puis Novo 19, elle aussi toute belle toute neuve, qui arrivera à la rentrée sur le canal 19.

A l'arrivée, un grand pôle d'information en continu au cœur de la TNT (de BFMTV sur le 13 à franceinfo sur le 16) est donc aussi à noter. Si ces modifications peuvent paraître cosmétiques, elles cachent en réalité de profonds enjeux et de féroces batailles entre les différents acteurs du PAF. Car sur la TNT, chaque canal compte. Plus il est bas, plus il a de chances d'être regardé par les Français. Un paramètre crucial alors que la consommation de télévision linéaire s'érode inexorablement face à la concurrence des plateformes de streaming.

Conscient des répercussions de ce "big bang", l'Arcom a prévu de consacrer près d'un million d'euros à une vaste campagne de sensibilisation afin que les téléspectateurs ne soient pas trop déboussolés par cette révolution. Reste à savoir s'ils joueront le jeu de cette nouvelle donne ou s'ils profiteront de l'occasion pour zapper définitivement vers d'autres horizons cathodiques.