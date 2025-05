HPI : arrêtez donc de pleurer ! Ce n'est pas vraiment la fin, et c'est Audrey Fleurot qui le dit

La 5e et dernière saison de "HPI" débute sur TF1 ce jeudi. Un raz de marée audiovisuel en passe de se terminer ? Pas tout de suite et pas vraiment.

On l'avait laissée en plein accouchement ou presque lors de la dernière saison, en octobre dernier. HPI revient et Morgane Alvaro va vivre la vie tumultueuse de maman dans la saison 5 de la saga, programmée dès cette semaine sur TF1. Mais attention ! Alors que pour ses millions de fans (8,3 millions en moyenne l'année dernière en comptant les replays), cette suite était très attendue, cette 5e saison de HPI sera aussi la dernière !

Dans une interview à Télé Poche l'année passée, l'actrice principale avait d'emblée confirmé que HPI reviendrait en 2025, mais que cette saison marquerait également l'arrêt la série. Un coup de tonnerre pour les fans que la déclinaison américaine, déjà lancée outre-Atlantique, est loin d'avoir consolés.

Pourtant, selon Audrey Fleurot, il est crucial de savoir s'arrêter au bon moment : "Je suis d'avis qu'il ne faut pas lasser les téléspectateurs et faire la saison de trop". Mehdi Nebbou, partenaire de Fleurot à l'écran, a partagé cette vision lors du festival Séries Mania à Lille à la même période. Il a exprimé un désir similaire de finir la série en beauté, avec "panache et fantaisie", avant que HPI ne perde de sa fraîcheur. Il estime que terminer en cinq saisons permettrait de préserver l'originalité et la singularité qui font le succès de HPI.

C'est "dur" pour Audrey Fleurot qui va "beaucoup pleurer"

Audrey Fleurot en a remis une couche en décembre, dans l'émission Quelle époque ! sur France 2. HPI doit se terminer selon elle car il faut "partir au top". "C'est un choix totalement raisonné, raisonnable, pas du tout affectif, parce que je pense que ça va être très dur pour moi", avait expliqué la comédienne, qui a assuré que cette fin la ferait "beaucoup pleurer".

En conférence de presse pour présenter cette saison 5 de HPI ces derniers jours, l'actrice n'a pas dit autre chose. "Je suis dans le déni total, et toute l'équipe aussi", a ainsi admis Audrey Fleurot. "Bien sûr, on l'a voulue cette fin, mais c'est très dur", a-t-elle aussi avoué. "Je pense que c'était le rôle de ma vie, donc le quitter n'est pas évident." "Aucun de nous n'a fondamentalement envie d'arrêter. C'est courageux, mais c'est bien, aussi, de partir avant de lasser", a-t-elle répété.

Et dans un article du Parisien ce jeudi, elle en remet encore une couche : "On l'a voulue cette fin, donc on va être cohérent, mais ça va être hyper dur", s'est-elle lamenté, soulignant aussi le risque de décevoir lors de ce final. "On met un terme à quelque chose, ce qui va forcément faire de la peine. C'est dur de clore ça sans être décevant", estime-t-elle.

Ce n'est peut être pas tout à fait la fin de HPI

Et pourtant... Même si la fin de HPI en tant que série télévisée semble se profiler, l'incertitude domine sur la disparition totale de ses personnages si attachants et si appréciés des fans. La saison finale ne signifie pas nécessairement que Morgane Alvaro ne fera plus d'apparition. Lâcher le plus gros succès de la télévision du côté des fictions ces dernières années n'est sans doute pas dans l'ADN de TF1. Audrey Fleurot elle-même a clairement laissé entendre que le personnage pourrait revenir sous d'autres formats, comme des téléfilms de 90 minutes, ou même au cinéma.

Dans une courte interview à Télé 7 jours la semaine dernière, l'interprète de Morgane a indiqué que l'équipe n'excluait pas "la possibilité de faire un unitaire. Donc, il faut que les choses soient quand même un peu ouvertes, tout en étant à la hauteur de ce personnage". Les producteurs de HPI semblent également ouverts à l'idée d'explorer de nouveaux horizons pour la franchise.

Pierre Laugier, coproducteur de HPI, a affirmé l'année dernière qu'"on ne s'interdit rien" en ce qui concerne l'avenir du personnage. Il assure même que Morgane Alvaro continuera d'exister d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la télévision ou sur grand écran. Séchez donc vos larmes !

En attendant, cette ultime saison va s'étaler et ne se terminera pas tout de suite. En plus de ne diffuser qu'un seul inédit chaque jeudi et de sauter la date du jeudi 5 juin pour cause de football, TF1 a programmé HPI en deux temps, comme l'année passée. On ne verra donc que quatre épisodes de la saison 5 jusqu'à juin. Les quatre derniers, en cours de tournage, ne seront diffusés qu'à l'automne, voire en fin d'année.

Que sait-on de la saison 5 de HPI ?

A quoi peut-on s'attendre pour cette fameuse saison 5 de HPI, lancée ce jeudi 15 mai sur TF1 ? Cette saison devrait conclure en apothéose l'histoire de Morgane Alvaro. La nouvelle salve d'épisodes va installer une collocation entre Morgane, qui a encore perdu son logement, et Karadec autour de leur bébé (et des quatre autres rejetons d'Alvaro). Mais leur attirance mutuelle, ainsi que l'instabilité chronique de Morgane, vont vite venir brouiller leurs bonnes résolutions.

L'équipe créative, dirigée par Alice Chegaray-Breugnot et Julien Anscutter, a pour ambition de maintenir le niveau d'intensité et d'originalité qui a caractérisé HPI depuis ses débuts. Avec comme ultime incertitude l'identité surprise du père du futur bébé de Morgane Alvaro (Adam Karadec évidemment), le twist final de la saison 4 a en tout cas donné de la matière à cette suite très attendue...

Audrey Fleurot, qui s'est montrée enthousiaste quant à l'évolution de son personnage au fil des saisons, a indiqué que la série continuait de monter en puissance. Le rôle de jeune maman sera sans doute un registre, lui aussi, intéressant pour la saison 5. Cette nouvelle donne devrait en tout cas ajouter à la tension dans la cinquième saison, qui pourrait bien offrir aux fans les réponses qu'ils attendent depuis longtemps, notamment un épilogue sur les relations tumultueuses entre Morgane et Karadec.