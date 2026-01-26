Cette destination bien connue est la victime n°1 du surtourisme, il faut l'éviter à tout prix

Le conseil des experts est radical : n'allez pas dans cet endroit paradisiaque plébiscité par les Français !

Plages bétonnées, paysages saturés de monde, montagnes de déchets... Le tourisme mondial a transformé certains paradis terrestres en secrets les moins bien gardés de la planète. Le grand coupable ? Les réseaux sociaux comme Instagram qui transforment ces joyaux autrefois confidentiels en simples décors pour influenceurs, générant des foules de plus en plus nombreuses. Selon une étude choc de Deluxe Holiday Homes, 11 sites iconiques sont aujourd'hui officiellement à éviter. Au top de la liste noire : une île tropicale du bout du monde chouchou des Français, où la densité de visiteurs défie toute logique.

Imaginez une destination si convoitée qu'elle accueille plus de 840 000 visiteurs par km². Un chiffre vertigineux pour un ville qui ne compte normalement que 70 000 habitants à l'année. Avec près de 3 400 attractions recensées et une chaleur tropicale qui stagne à 27 °C, trouver un espace pour respirer devient une épreuve de force. On y vient pour le rêve, on y trouve une marée humaine !

Statue du Grand Bouddha blanc de Phuket en Thaïlande. © Jitti - stock.adobe.com

Cette destination, c'est l'île de Phuket, surnommé "la perle d'Andaman" dans le sud de la Thaïlande. Si elle trône en tête du classement, c'est parce qu'elle coche toutes les cases : des plages de sable fin, des montagnes spectaculaires et une vie nocturne électrique. Mais portée par une visibilité médiatique mondiale, l'île est passée du statut de sanctuaire préservé à celui d'une usine à touristes...

Pollution des eaux, montagnes de déchets et dénaturation des paysages montagneux par un urbanisme sauvage : les ravages sont autant environnementaux que sociaux. Les infrastructures de Phuket croulent sous le poids de cette fréquentation record. Face à l'urgence, les autorités ont déjà dû prendre des mesures radicales par le passé, comme la fermeture temporaire de certains sites naturels iconiques pour permettre à la nature de respirer. Mais avec une telle pression estivale, l'équilibre semble aujourd'hui impossible à maintenir.

Marché nocturne de la vieille ville de Phuket en Thaïlande. © pierrick - stock.adobe.com

Phuket n'est pas seule dans cette liste noire. La Thaïlande réalise un doublé avec Pattaya, qui arrive en deuxième position avec près de 180 000 visiteurs par km². L'Europe n'est pas en reste : La France complète le podium mondial avec sa capitale, Paris (166 600 visiteurs par km²), suivie de près par la ville de Barcelone en Espagne (65 800 visiteurs par km²). Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Miami en Floride qui ferme la marche de ce top 5 (56 700 visiteurs par km²).

Pour préserver ces lieux et votre propre expérience de voyage, il est temps de regarder ailleurs. En 2026, le vrai luxe n'est plus de voir ce que tout le monde photographie et partage sur les réseaux sociaux, mais de partir à la recherche de destinations où la densité laisse encore place à l'émerveillement.