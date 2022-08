Emmanuel Macron : en Algérie pour parler mémoire...et gaz ?

MACRON. En déplacement en Algérie du 25 au 27 août, Emmanuel Macron a annoncé un travail de mémoire collaboratif franco-algérien. Le gaz pourrait être une autre raison de la venue du chef de l'Etat à Alger.

Pour son premier déplacement de rentrée, Emmanuel Macron a choisi l'Algérie. Une "visite officielle et d'amitié" étendue sur trois jours, du 25 au 27 août, qui doit permettre l'apaisement des relations franco-algériennes après des mois de froid entre les deux chefs d'Etat. Un objectif dont la première étape a été annoncée le jeudi 25 août par Emmanuel Macron : la création d'une commission d'historiens français et algériens pour travailler sur les mémoires de la colonisation et de la guerre. Surtout, le groupe de travail aura entièrement accès aux archives de cette période de l'histoire. "Nous avons un passé commun" qui "est complexe, douloureux" a déclaré le président de la République en présence de son homologue Abdelmadjid Tebboune mais Emmanuel Macron a insisté sur le futur des relations entre France et Algérie : "Nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir pour nous-mêmes et nos jeunesses [...] sans tabous, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives".

Si le déplacement d'Emmanuel Macron devait selon l'Elysée se concentrer sur l'avenir, il doit aussi se poursuivre autour de ce travail de mémoire avec une visite au Monument des Martyrs, haut lieu de mémoire de la guerre d'Algérie. Une autre raison officieuse pourrait expliquer la venue d'Emmanuel Macron dans le pays d'Afrique du nord : le gaz, énergie convoitée depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Elysée a assuré que le sujet n'était pas au programme mais il va sans dire que si des négociations ont lieu, elles se dérouleront à l'abris des regards.

Emmanuel Macron annonce un travail collaboratif franco-algérien

Le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie, qui doit l'amener à Alger et à Oran, affiche un objectif clair : "refonder" les relations entre les deux pays. Un travail qui doit passer par les mémoires de la guerre d'Algérie, sujet de vives tensions. Le 25 août, les deux chefs d'Etat ont annoncé lors d'une prise de parole commune la mise en place d'un comité de travail composé d'historiens algériens et français chargés de travail sur ces mémoires "sans tabous" et avec un "accès complet aux archives".

Avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron en Algérie, l'Elysée expliquait le 20 août que la venue du chef de l'Etat en Algérie l'année du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays "contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir [...] à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires".

Emmanuel Macron en Algérie pour négocier sur le gaz ?

Officieusement, une autre raison pourrait se cacher derrière le déplacement d'Emmanuel Macron : le gaz. L'Algérie, neuvième producteur mondial de gaz, profite depuis le début de la guerre en Ukraine d'un nouvel attrait auprès des pays européens qui ne veulent plus ou moins dépendre du gaz russe et la France pourrait défendre sa cause même si l'Elysée a assuré que le gaz n'est "vraiment pas l'objet de la visite". Le pays d'Afrique du nord qui cherche à "augmenter sa production et son approvisionnement en gaz vers l'Europe" est intéressé par une coopération avec l'Europe mais un accord avec la France doit encore être conclu et ne va "pas forcément de soi" selon Olivier Appert, conseiller énergie de l'Institut français des relations internationales (Ifri) contacté par BFMTV.

Les visas au sujet de la venue de Macron en Algérie ?

La visite d'Emmanuel Macron en Algérie suscite des questions sur le sujet sensible des visas entre la France et l'Algérie. Sur ce point, le chef de l'Etat a évoqué un travail commun "pour traiter les sujets les plus sensibles de sécurité" et son homologue algérien a salué des "résultats encourageants" annonciateurs de "perspectives prometteuses" note Franceinfo. Plus que le sujet des visas, les dirigeants ont souligné la volonté de Paris et Alger d'"aller de l'avant" et d'"intensifier les efforts afin de rehausser les relations entre les deux pays". Des efforts qui passeront selon eux par "une intensification des visites de haut niveau".