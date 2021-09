"Macron à Lyon : un individu lui lance un oeuf, le président veut une confrontation"

MACRON. Ce lundi 27 septembre, le chef de l'Etat a été ciblé par un homme qui lui a lancé un oeuf, lors de sa visite au Salon international de la restauration et du tourisme. L'individu a été interpellé.

[Mise à jour le 27 septembre à 16h05] Des louanges lui étaient tressées et un œuf lui a été jeté. En marge d'un déplacement à Lyon au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, Emmanuel Macron a été pris pour cible par un individu présent dans le public. Le chef de l'Etat a été vise par un jeune homme, qui lui a lancé un œuf dessus, sans incidence pour le président de la République. Filmée par un journaliste présent sur place, la scène a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux. L'auteur présumé des faits a, quant à lui, été rapidement appréhendé par le service de sécurité. Emmanuel Macron pourrait s'entretenir avec lui au cours de l'après-midi : "S'il a un truc à me dire, qu'il vienne me le dire. J'irai le voir après" a déclaré le chef de l'Etat, qui n'en est pas à sa première agression qu'il subie. Au mois de juin, un homme l'avait giflé. En mars 2017, celui qui était alors candidat à l'Elysée avait reçu un oeuf qui s'était explosé sur sa tête.

Ce lundi, Emmanuel Macron s'est rendu à Lyon pour aller à la rencontre du monde de la restauration et de l'hôtellerie à l'occasion du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, où plus de 4 000 professionnels sont présents. Il s'agit d'un grand raout de la cuisine et de l'hospitalité que les organisateurs vantent comme "l'événement de référence mondial" en la matière.

C'est la première fois qu'un président de la République se déplace pour assister à la manifestation. Le chef de l'Etat est venu entouré de plusieurs membres du gouvernement : Alain Griset, ministre des PME, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme, se sont tenus aux côtés du président de la République. L'occasion pour le chef de l'Etat d'annoncer la défiscalisation des pourboires versés par carte bancaire à partir de 2022.

"Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bleue seraient sans charge pour les employeurs et sans impôts pour les salariés" avec une mise en oeuvre "dans les prochains mois", a-t-il affirmé lors d'un déplacement à Lyon #AFP pic.twitter.com/OhuJqGkMcX — Agence France-Presse (@afpfr) September 27, 2021

S'il a déambulé au milieu des stands tout au long de la matinée, Emmanuel Macron est arrivé à Lyon dimanche soir. Il a participé à un dîner "en l'honneur des grands chefs" au cours duquel il a annoncé, en préambule, la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie française afin de "former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France." La visite du chef de l'Etat doit se clôturer lundi après-midi à l'issue de la cérémonie d'installation de l'Organisation mondiale de la santé à la Cité internationale de Lyon.

Entouré de ministres et élus locaux, Emmanuel Macron arpentait les allées du SIRHA lorsqu'un projectile a été lancé depuis la foule alentour. Il s'agit d'un œuf qui n'a pas éclaté lorsqu'il a touché le chef de l'Etat au niveau de l'épaule, comme en témoignent les images de Lyon Mag. Le média, présent sur place, a diffusé une vidéo sur son réseau social public Twitter. Toujours selon Lyon Mag, l'individu qui a lancé l'œuf sur Emmanuel Macron a crié "Vive la révolution" lors de cet indicent, qui s'est produit peu avant 13 heures.

Au #sirha2021, @EmmanuelMacron victime d'un jet d'oeuf. Le projectile a rebondi sur l'épaule du Président de la République. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre - IMAGES LYONMAG pic.twitter.com/n10POB2MEn — Lyon Mag (@lyonmag) September 27, 2021

Lorsque l'œuf a rebondi sur Emmanuel Macron, la sécurité est rapidement intervenue. D'abord pour faire reculer le chef de l'Etat, mais aussi pour interpeller l'auteur présumé des faits. Chemise noire et bermuda vert, l'individu a été menotté et amené par les services de protection du président dans une salle isolée, comme le rapporte France Info. France 3 Auvergne Rhône Alpes indique qu'Emmanuel Macron n'a pas été particulièrement heurté par cet indicent. Le président de la République aurait même demandé un entretien avec son agresseur du jour selon Lyon Mag.