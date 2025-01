Mort de Jean-Marie Le Pen : le RN, Macron, la gauche... Des réactions timides et contrastées

Jean-Marie Le Pen s'est éteint à 96 ans ce mardi 7 janvier, a annoncé sa famille à l'AFP. En mars 2022 déjà, il avait été hospitalisé après avoir fait une "forme légère d'AVC". Plus tôt, son état n'était pas plus réjouissant, il avait été très affaibli par la grippe et manifestait un état de fatigue générale. Après un "léger malaise cardiaque" en 2023, le père de Marine Le Pen, cinq fois candidat à l'Elysée, avait été admis à l'hôpital en novembre 2024 pour effectuer une batterie de tests selon les informations communiquées par son entourage à France Télévisions. Selon plusieurs de ses proches, depuis cet accident cardiaque, sa santé générale a largement décliné au fil du temps.

Le député RN et Conseiller régional de la Somme Jean-Philippe Tanguy salue "la culture et une force de caractère qu’aucun de ses adversaires n’a jamais pu contester", chez Jean-Marie Le Pen, ce "tribun du peuple par son travail". "Toutes mes pensées à Marine, Marie-Caroline et Yann Le Pen, ainsi qu’à sa famille, ses proches et aux millions de Français qui lui avaient accordé leur confiance", concède-t-il sur le réseau social X.

17:29 - Quand Jean-Marie Le Pen s'expliquait sur la torture en Algérie

Dans "Fils de la nation", Jean-Marie Le Pen est revenu en 2018 sur la question de la torture pendant la guerre d'Algérie (1954-1962), lors de laquelle il a servi comme parachutiste, et les accusations l'ayant visé à plusieurs reprises. Il répondait à demi-mot et s'interrogeait sur le sens du mot 'torture' : "On a parlé de torture. On a flétri ceux qui l'avaient pratiquée. Il serait bon de définir le mot. Qu'est-ce que la torture ? Où commence, où finit-elle ? Tordre un bras, est-ce torturer ? Et mettre la tête dans un seau d'eau ? L'armée française revenait d'Indochine. Là-bas, elle avait vu des violences horribles qui passent l'imagination et font paraître l'arrachage d'un ongle pour presque humain".

L'ancien combattant a nié toute participation personnelle à la torture pendant la guerre d'Algérie, estimant les accusations à son encontre "bidon". Il a toutefois déclaré sur RTL en février 2018 qu'il aurait "sans doute" torturé en Algérie si on le lui avait demandé. "[Ni] moi, [ni] mes camarades n'étions nullement chargés des interrogatoires spéciaux. (...) C'est du bidon, (...) évidemment [du] bidon, qui ne résiste pas à la plus rapide analyse (...) J'ai ainsi été accusé de la même scène de torture le même jour, à la même heure, à plus de 100 km de distance. C'est horrible, l'ubiquité de la bête immonde !".