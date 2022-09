"Charles III : un roi sévère, dur, maniaque et extravagant ?"

CHARLES 3. Charles III est roi depuis une semaine, mais déjà son début de règne est marqué par ses frasques. Devant les caméras, il s'est agacé devant un stylo qui fuyait et a demandé qu'on débarrasse son bureau d'un encrier qui le gênait.

[Mis à jour le 17 septembre à 16h54] Depuis le début de son règne, samedi 10 septembre, le roi Charles III s'est déjà fait remarquer par des accès de colère. Tout au contraire de sa mère, la reine Elizabeth II qui était connue pour ne rien montrer et ne pas laisser sortir ses sentiments.

Déjà, le jour de sa proclamation, au moment de signer son serment au palais Saint-James, le nouveau roi s'est agacé d'un encrier et d'une boîte de stylos qui le gênaient sur son bureau. Charles III a alors secoué frénétiquement sa main afin qu'un servant débarrasse son bureau rapidement. Trois jours plus tard, c'est lors d'un déplacement à Belfast, en Irlande du Nord, que le souverain s'est de nouveau énervé devant les caméras. Alors qu'il s'apprêtait à signer le livre d'or au château de Hillsborough, il s'est tendu compte que son stylo fuyait. Il s'est alors agacé : "Oh mon Dieu, je ne supporte pas ces satanés trucs", alors que son épouse, la reine consort Camilla se tenait debout à côté de lui.

Par ailleurs, Charles III s'est également fait remarquer par ses exigences extravagantes. Là où sa mère, la reine Elizabeth II souhaitait que son journal soit repassé tous les matins afin de ne pas se salir avec l'encre du papier, le Roi, qui était surnommé le "prince choyé" par son personnel à Clarence House, où il vivait avec Camilla jusqu'à son accession au trône, a d'autres exigences absurdes. Ainsi, le New York Post a dévoilé certaines de ses demandes. Déjà en 2015, dans le documentaire d'Amazon Prime Serving the Royals: Inside the Firm, des anecdotes avaient été révélées. L'ancien valet de chambre d'Elizabeth II et majordome de Lady Diana, Paul Burrell, a fait part de la routine du nouveau monarque : "Ses pyjamas sont repassés tous les matins, ses lacets sont pressés à plat avec un fer à repasser, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l'eau doit être juste tiède", dans une baignoire "à moitié pleine". Charles III demanderait également à ce qu'un pouce de dentifrice soit déposé par ses valets sur sa brosse à dents chaque matin.

Son petit déjeuner est également concerné par ses manies. Selon l'ancien chef cuisinier royal Graham Newbould, Charles exige "du pain fait maison, un bol de fruits frais, des jus de fruits frais". Lorsqu'il est en déplacement, il emporte toujours sa boîte de petit-déjeuner, dans laquelle se trouvent "six types de miels différents, des mueslis spéciaux, ses fruits secs". De plus, à chaque voyage, le siège de ses toilettes et le papier toilette Kleenex Velvet sont toujours emportés avec le Roi.

Une semaine que la reine Elizabeth II s'est éteinte et que son fils devenu le roi Charles III enchaîne les cérémonies et les hommages à la défunte souveraine. Ce vendredi 16 septembre, à 20h30, le monarque s'est de nouveau recueilli auprès du cercueil de sa mère exposé au Westminster Hall, en compagnie de ses frères et de sa sœur au moment même où les Britanniques sont invités à venir visiter la dépouille d'Elizabeth II, jusqu'au lundi 19 septembre. Le roi Charles III et les autres membres de la famille royale doivent attendre la fin des funérailles d'État de la reine prévues le 19 septembre et la cérémonie d'inhumation qui se tiendra en privé à la chapelle Saint-George du château de Windsor à 20h30 pour pleurer en famille le parte de la reine.

Le roi Charles III a pu profiter d'un jour en retrait des médias avant ce nouvel hommage. Il s'est retiré seul au manoir Highgrove, situé près de Tetbury en Angleterre dans le duché de Cornouailles, toute la journée du 15 septembre. Une brève retraite imposée par le protocole royal et le London Bridge qui régit à la seconde près la période de deuil national et les obsèques de la reine. Une mise à l'écart imposée mais bienvenue pour le souverain qui a montré des signes d'agacement face à la pression médiatique ces derniers jours : un coup de colère face à un stylo qui fuit ou un encrier mal placé. Toutefois, Charles III n'a pas fait que se reposer et a dû réfléchir à ces nouvelles fonctions de souverain. Il s'est également vu remettre les boîtes rouges royales qui renferment les documents étatiques nécessitant l'étude et parfois la signature du monarque. Charles III a ainsi fait ses premiers pas en tant que roi dans un autre contexte de celui des funérailles de la reine Elizabeth II.

En savoir plus

La reine Elizabeth II est morte, vive le roi Charles III. Après 70 ans de règne, la souveraine à la longévité historique a laissé sa place, jeudi 8 septembre 2022, à son fils Charles, à la suite de l'annonce de sa mort. Âgé de 73 ans, le prince Charles est l'héritier a avoir attendu le plus longtemps pour accéder au trône britannique. Le roi se prépare à cette fonction depuis qu'il a quatre ans et est intronisé officiellement le 1er juillet 1969 par sa mère, qui lui remet la couronne des princes de Galles au château de Caernarfon. Si le titre de roi de Royaume-Uni et du Commonwealth est revenu à Charles III à la mort d'Elizabeth II, c'est le samedi 10 septembre 2022 qu'il a été proclamé roi au cœur du palais Saint-James, à Londres. Il a d'ailleurs pris la parole dans la salle du trône après la cérémonie : Je suis conscient des devoirs qui me sont transmis. Je ferai de mon mieux pour suivre l'exemple de ma mère. Je dédierai ce qu'il reste de ma vie à cette tâche." Charles III et ses témoins ont ensuite signé le document officiel de la promulgation. Ensuite, à midi, la proclamation publique du nouveau roi a été lue depuis le balcon du palais St James par David White, roi d'armes de l'ordre de la Jarretière : "Le prince Charles Philipp Arthur George suite à la mort de notre souveraine devient notre lord de plein droit Charles III par la grâce de Dieu, nous lui portons allégeance avec affection et nous lui souhaitons de nombreuses années de règne." Et d'ajouter : "Longue vie au roi !" L'hymne "God save the king" a ensuite été joué par des membres de la garde royale. Des coups de feu ont été tirés à Hyde Park et à la Tour de Londres. À 13 heures, Charles III a été proclamé Roi pour la deuxième fois de la journée. Cette fois-ci, c'est devant le poumon économique de l'Angleterre, la Bourse de Londres, qu'a été lue la proclamation.

Le roi Charles III a prononcé son premier discours en tant souverain le vendredi 9 septembre. Dans cette adresse télévisée de moins de dix minutes, le souverain a surtout rendu hommage à sa mère, la reine Elizabeth II. "Tout au long de sa vie, Sa Majesté la reine - ma mère bien-aimée - a été une inspiration et un exemple pour moi et pour toute ma famille, et nous lui devons la dette la plus sincère qu'une famille puisse avoir envers sa mère. La reine Elizabeth a eu une vie bien remplie. [...] Elle a fait des sacrifices pour le devoir. Son dévouement et sa dévotion en tant que souveraine n'ont jamais faibli, à travers les moments de changement et de progrès, à travers les moments de joie et de célébration, et à travers les moments de tristesse et de perte", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement te dire ceci : merci. Merci pour ton amour et ton dévouement envers notre famille et la famille des nations que tu as servies avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que 'des vols d'anges chantent ton repos'."

Pour l'heure, aucune indication sur la date du couronnement du roi Charles III n'a été indiquée. Il faut dire que cela devrait prendre plusieurs mois avant que la cérémonie ne s'organise. Moment historique à venir, le couronnement du roi d'Angleterre nécessite une très longue préparation. Ainsi, pour Elizabeth II, la proclamation en tant que reine avait eu lieu en février 1952, dans la foulée du décès de son père, mais son couronnement n'était intervenu que plus d'un an plus tard, en juin 1953. Le couronnement de Charles III devrait avoir lieu à l'abbaye de Westminster, à Londres. Il sera le 40e monarque à y être couronné.

Le prince Charles, ou Charles Philip Arthur George Windsor, prince de Galles, est un membre de la famille royale britannique, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d'Edimbourg. Il naît le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace à Londres et est l'héritier des Etats du Commonwealth et des fonctions de gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre. Le jeune prince Charles à l'âge de quatre ans lorsque sa mère accède au trône le 6 février 1952. Il est diplômé d'un "Bachelor of Arts" d'anthropologie, d'histoire et d'archéologie du Trinity College de Cambridge. À partir de 1971 et jusqu'en 1976, le prince Charles remplit son devoir militaire au sein de la Royal Navy, avant d'entamer son service dans la marine. De son premier mariage avec Diana Spencer le 29 juillet 1981 (de laquelle il divorce le 28 août 1996), naissent deux fils, le prince William, né le 21 juin 1982, et le prince Harry, né le 15 septembre 1984.

Le 9 avril 2005, Charles épouse en secondes noces son amour d'adolescence, Camilla Parker Bowles. Le prince Charles s'intéresse très tôt à l'écologie. À partir de 2007, il commence à publier son "empreinte écologique annuelle" en communiquant régulièrement sur ses actions en faveur de la qualité de l'environnement. À partir de 2008, il crée un fonds mondial afin de marquer les consciences sur la destruction des forêts tropicales. Accompagné de son épouse Camilla Parker Bowles, il consacre nombre de voyages à des campagnes de sensibilisation dédiées à la cause écologique. À un âge déjà avancé de 73 ans, il occupait toujours la première place dans l'ordre de succession de la monarchie britannique. Le prince Charles va succéder à sa mère, la reine Elizabeth II, devenant ainsi le nouveau roi du Royaume-Uni.

L'éducation du jeune prince Charles, héritier au trône

Photographie du Prince Charles en uniforme de Colonel en Chef du Régiment Royal de Galles (1969) © AP/SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le prince Charles, baptisé Charles Philip Arthur George, naît le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham. Il est le fils aîné de la princesse Élisabeth, duchesse d'Édimbourg, et de son époux le prince Philip. Sa mère devient reine en 1953 alors qu'il est âgé de quatre ans. Il devient dès lors l'héritier apparent, c'est-à-dire le premier dans l'ordre de succession, à la couronne d'Angleterre.

Charles est fait duc de Cornouailles et acquiert d'autres titres de noblesse. Il est élevé par des gouvernantes, aux côtés sa sœur cadette, la princesse Anne. À l'âge de 7 ans, il intègre l'école Hill House School à Londres puis Cheam Preparatory School à Berkshire. Il est inscrit par son père à la Gordonstoun School, un lycée pensionnat du Nord-Est de l'Écosse duquel il garde un très mauvais souvenir et où il est harcelé par ses camarades. Ses années d'études et les établissements qu'il fréquente répondent à des impératifs royaux et diplomatiques. Sensible à la littérature et au théâtre, il est diplômé en anthropologie, archéologie et histoire par le Trinity College à Cambridge.

La relation entre le jeune prince Charles et Camilla

D'un caractère plutôt intellectuel et réservé, Charles fréquente de nombreuses jeunes femmes durant sa vingtaine. De 1971 à 1976, Charles accomplit son service militaire dans la Marine, puis la force aérienne. En 1971, il fait la rencontre de Camilla Shand à une soirée, par l'intermédiaire de Lucia Santa Cruz, fille de l'ancien ambassadeur du Chili à Londres et l'ancienne petite amie de Charles. Le prince est sous le charme de Camilla et ils entretiennent une relation. Leur liaison prend fin au départ de Charles pour la Royal Navy. A son retour, huit mois plus tard, Camilla est fiancée avec Andrew Parker Bowles, son petit-ami de longue date. Elle se marie en 1973 tandis que Charles console son chagrin dans les bras d'autres jeunes femmes. A presque trente ans, il est pressé de se marier par sa famille et l'opinion britanniques, ce qu'il fait en épousant Diana.

Le mariage raté de Charles et Diana

Faire-part d'invitation au mariage du Prince Charles et de Diana Spencer © SIPA (publiée le 01/06/2022)

Le 24 février 1981, ses fiançailles sont annoncées avec lady Diana Spencer, jeune femme noble d'à peine vingt ans. Il s'agit d'un mariage arrangé, d'une union de convenances dans la mesure où Diana coche tous les critères d'une future reine : elle est issue de la haute noblesse britannique, protestante et probablement vierge. Ils se marient le mercredi 29 juillet 1981, sous les yeux des 750 millions de téléspectateurs. Leur mariage est un échec bien que la princesse s'efforce de plaire à son époux. Surnommée la "princesse des cœurs", elle est adulée par les foules tandis que le prince se sent relégué au second plan.

Tandis que Charles entretient toujours une liaison plus ou moins secrète avec Camilla, ses fils William et Harry naissent au cours des années 1980. Mais le mariage princier bat déjà de l'aile. En 1992 Charles et Diana se séparent puis et divorcent le 28 août 1996. Lady Diana révèle au grand public que Charles a maintenu sa relation extra-conjugale avec Camilla Parker Bowles tout au long de leur mariage, ce qui nuira gravement à sa réputation.

En 2005, sept années après le décès tragique de la princesse de Galles, le prince Charles épouse finalement Camilla au cours d'un mariage civil à l'Hôtel de ville de Windsor. Elle devient duchesse de Cornouailles, accompagne Charles dans ses déplacements et officie en tant que membre de la famille royale. En février 2022, la reine Elizabeth a fait savoir par biais de communiqué qu'elle souhaite que lorsque Charles sera roi, "Camilla soit connue sous le nom de reine consort".

Âge et santé du Prince Charles

Né en 1948, le prince Charles a atteint l'âge respectable de 73 ans au moment de devenir roi d'Angleterre. Il ne semble pas avoir le moindre souci de santé. Il a été atteint à deux reprises par le coronavirus, qu'il a malencontreusement transmis à sa mère, en février 2022, sans gravité particulière. Si l'on se fie à l'espérance de vie de ses parents, Charles III devrait encore vivre de nombreuses années ! A noter que la reine mère, sa grand-mère, est décédée à l'âge de 101 ans, en 2002.