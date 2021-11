"Eric Zemmour : à l'arrêt dans les sondages, un futur candidat condamné ?"

SONDAGES ZEMMOUR. S'il se positionne toujours devant Marine Le Pen, Eric Zemmour connaît un coup d'arrêt dans les sondages. En passe de se hisser au second tour de la présidentielle, le presque-candidat pourrait, cependant, être condamné d'ici là.

Sondages sur Eric Zemmour L'essentiel Eric Zemmour va-t-il être condamné au pénal pour la troisième fois ? Mercredi 17 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a requis 10 000 euros d'amende contre le polémiste, jugé pour "complicité de provocation à la haine raciale et injure raciale", après des propos sur les mineurs isolés.

Mise en délibéré, la décision sera rendue le lundi 17 janvier 2022, une date à laquelle Eric Zemmour devrait officiellement être candidat à l'élection présidentielle, son annonce étant prévue pour début décembre.

S'il a connue une percée spectaculaire dans les sondages à la rentrée, le polémiste semble marquer le pas. Le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges, publié mercredi 17 novembre, le donne au second tour avec avec un seul point d'avance sur Marine Le Pen (17 à 16%).

Un nouveau sondage place Eric Zemmour devant Marine Le Pen Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 17 novembre. 15h00. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022 est paru ce mercredi 17 novembre 2021. Réalisé par Harris Interactive pour Challenges, ce dernier crédite Eric Zemmour de 17 à 18% des voix au premier tour du scrutin, son score augmentant dans l'hypothèse d'une candidature de Michel Barnier. Cependant, toutes les hypothèses le placent au second tour face à Emmanuel Macron et devant Marine Le Pen. Toutefois, une marge d'erreur autour de 1,6 point est à prendre en compte, ce qui pourrait donc rebattre les cartes. S'il n'est pas officiellement candidat, le polémiste ne cesse de venir jouer les trouble-fêtes dans cette campagne, bousculant les diverses candidatures possibles des Républicains, tout comme celle de Marine Le Pen. L'ancien journaliste parviendrait en effet à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite, mais, surtout, s'accaparerait un nombre important de voix du Rassemblement national, affaiblissant son score au premier tour. Pour autant, Eric Zemmour ne s'est pas encore déclaré candidat à l'élection présidentielle. Depuis plusieurs semaines, l'ancien chroniqueur de CNews s'active pour former une équipe de campagne et prendre le pouls de la mobilisation autour de sa personne. Deux préfets l'ont d'ores et déjà rejoint. En parallèle, il multiplie les déplacements et interventions médiatiques. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

Une nouvelle affaire Zemmour devant le tribunal. S'il ne s'est pas présenté à l'audience, Eric Zemmour a été jugé mercredi 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Le polémiste était cité à comparaître pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale", à la suite de propos tenus sur CNews au sujet des mineurs isolés. Complicité car, comme le veut le droit quand il s'agit de la presse, c'est le diffuseur, en l'occurrence Canal+ via son PDG Maxime Saada, qui est le principal mis en cause. Le 29 septembre 2020, dans l'émission "Face à l'info", l'éditorialiste avait lancé au sujet des mineurs isolés : "Il faut que ces jeunes, tous, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent". Eric Zemmour avait ensuite tempéré : "tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs et des violeurs, mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Tant qu'il y en aura, il ne faut pas les laisser entrer".

Ces propos avaient entraîné l'ouverture d'une procédure à l'encontre du sexagénaire à la suite d'une plainte de la Licra. Une trentaine de parties civiles s'étaient constituées, parmi lesquelles SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme ainsi que plusieurs conseils départementaux, dont la Seine-Saint-Denis, la Haute-Garonne, l'Aude, la Dordogne ou encore les Landes. "Nous ne pouvons tolérer les amalgames et le racisme dont ce fossoyeur de la République est coutumier", avait lancé Stéphane Troussel, président PS de la Seine-Saint-Denis. A l'issue des débats, une amende de 10 000 euros a été requise. La décision sera rendue le lundi 17 janvier 2022.

Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour est l'objet d'une plainte. De nombreuses poursuites judiciaires ont été intentées contre le polémiste depuis une dizaine d'années, aboutissant à deux condamnations. D'abord en 2011, pour "provocation à la discrimination raciale". Le 6 mars 2010, il avait lancé sur France Ô que les employeurs "ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs". Quelques heures plus tard, invité dans "Salut les Terriens" sur Canal+, il avait affirmé : "mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait". La Licra avait alors déposé plainte et Eric Zemmour est condamné en 2011. En 2018, c'est pour "provocation à la haine religieuse envers les musulmans" qu'il est condamné. Dans "C à vous" sur France 5 le 6 septembre 2016, il avait affirmé qu’il fallait donner aux musulmans "le choix entre l’islam et la France" et que la France vivrait "depuis trente ans une invasion", ajoutant que "dans d’innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées" se jouerait une "lutte pour islamiser un territoire", "un djihad".

S'il est donc déjà doublement condamné, Eric Zemmour a été relaxé à plusieurs reprises. En 2008, son livre Petit frère est attaqué par la famille de Sébastien Selam, un juif tué par un jeune maghrébin, faits-divers dont s'est inspiré l'écrivain pour la rédaction de son ouvrage. Si l'entourage de la victime porte plainte notamment pour diffamation, le polémiste gagne son procès. Il est relaxé en 2016 à l'issue d'une procédure qui visait des propos tenus sur RTL en 2014 : "Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières, renoue dans les villes, mais aussi dans les campagnes, avec les grandes razzias, les pillages d'autrefois. Les Normands, les Huns, les Arabes, les grandes invasions d'après la chute de Rome sont désormais remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains, qui dévalisent, violentent ou dépouillent". En 2014 également, il déclare dans le Corriere della Sera, journal italien : "Les musulmans ont leur code civil, c’est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s’en aller". Condamné en première instance puis en appel, Eric Zemmour est relaxé en cassation puis par la cour d'appel de Paris.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 17 % dans les intentions de vote, parfois donné devant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté d'octobre, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.