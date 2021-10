"Eric Zemmour : sa rencontre avec une femme voilée à Drancy mise en scène ?"

ZEMMOUR. La venue d'Eric Zemmour à Drancy (Seine-Saint-Denis) n'en finit pas de faire parler. Des rumeurs font état d'une mise en scène de sa rencontre avec une femme voilée, qui a enlevé son foulard lors de l'échange. Qu'en est-il ?

Sommaire Vidéo : Zemmour face à une femme voilée

Une mise en scène ? L'essentiel Eric Zemmour s’est-il mis en scène lundi 25 octobre 2021 lors d’une visite à Drancy (Seine-Saint-Denis) dans le cadre de la nouvelle émission de CNews « Face à la rue » ? La question est sur de nombreuses lèvres, alors qu’une femme a, lors d’un échange avec le polémiste, accepté d’enlever son voile. Les interrogations sont d’autant plus nombreuses que l’interlocutrice du polémiste est une ancienne salariée d’une filiale de Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne d’information en continu, et n’habite pas sur la commune. Une séquence téléguidée ?

Vrai et faux. Vrai car la personne qu’a rencontré Eric Zemmour savait depuis plusieurs jours qu’elle allait faire face au polémiste. Elle a elle même reconnu, lundi soir sur TPMP (C8), avoir été contactée vendredi 22 octobre par des connaissances de son frère travaillant pour l’émission. Cette femme, qui n’habite pas Drancy, a par ailleurs été accompagnée par des membres de la production le matin même et a quitté la commune avec un taxi. Pour autant, le contenu de l’échange n’était pas programmé, pas plus que les discussions qu’a eu Eric Zemmour dans une boucherie de la ville ou même lors d’une rencontre imprévue avec un jeune.

Un show savamment orchestré qui n'a pas manqué de faire réagir, entre applaudissements des pro-zemmour, révolte des anti-probable futur candidat et étonnement sur le profil de la femme en question. Cependant, les idées du polémiste semblent infuser sur une partie de la population. Vendredi 22 octobre, la plus important sondage réalisé sur la présidentielle (16 228 personnes interrogées) plaçait Eric Zemmour au second tour de l'élection, face à Emmanuel Macron.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:52 - Rachida B. explique sa volonté de porter le voile Apparaissant sans voile sur plusieurs photos publiées sur Facebook, Rachida B. s'en est défendue, lundi 25 octobre 2021, sur le plateau de TPMP. Elle a expliqué ne le porter que depuis le début de l'année 2021 : "C’est une question de foi. C’est un cheminement vers ma religion. Je ne parle pas au nom de tous les musulmans. Chacun fait ce qu’il veut. Je suis très heureuse. Et j’étais très heureuse avant aussi". 15:52 - Rachida B. explique sa volonté de porter le voile Apparaissant sans voile sur plusieurs photos publiées sur Facebook, Rachida B. s'en est défendue, lundi 25 octobre 2021, sur le plateau de TPMP. Elle a expliqué ne le porter que depuis le début de l'année 2021 : "C’est une question de foi. C’est un cheminement vers ma religion. Je ne parle pas au nom de tous les musulmans. Chacun fait ce qu’il veut. Je suis très heureuse. Et j’étais très heureuse avant aussi". 15:44 - Comment s'est organisée la rencontre entre Eric Zemmour et une femme voilée ? La séquence pouvait apparaître spontanée de prime abord, elle ne l'était pas. Du moins, l'interlocutrice n'a pas été choisie au hasard dans la rue. Lundi 25 octobre 2021, Eric Zemmour a échangé avec une femme voilée, cette dernière acceptant de retirer son voile si le polémiste retirait... sa cravate. Les deux s'accordent sur la proposition. Mais cette femme, prénommée Rachida, savait qu'elle allait rencontrer le candidat putatif à la présidentielle. Elle a été prévenue dès vendredi, contactée, selon ses dires, par des amis de son frère travaillant pour CNews. "Le staff de l’émission a accompagné la dame voilée, qui était postée de l’autre côté de la place de la mairie. Elle était accompagnée par un monsieur assez costaud, en gilet rouge. Elle est repartie après son intervention, en taxi G7", a expliqué un agent de la ville de Drancy au Parisien, l'interlocutrice de Zemmour habitant à "40 kilomètres" de leur lieu de rencontre. 12:25 - Eric Zemmour privé du centre-ville de Biarritz La tournée d'Eric Zemmour en France se poursuit. Mardi 26 octobre 2021, le polémiste est attendu juste à côté de Biarritz en fin de journée. S'il ne se rendra pas dans la ville balnéaire, c'est parce que la maire de la commune a refusé sa présence en centre-ville. "Il va être mal reçu, je crains des troubles à l'ordre public en pleines vacances", a expliqué Maider Arosteguy à LCI. Ce refus de rassemblement opposé, Eric Zemmour a du trouver une solution de repli. La présentation de son livre "La France n'a pas dit son dernier mot" se fera donc en périphérie, à la halle d'Iraty. Il est attendu pour 18 heures. En amont, une manifestation d'une association pro-LGBTQ doit se tenir devant le lieu du rassemblement. 12:03 - Une "zemmourisation du débat médiatique" dénoncée Un début de campagne "violent". Le terme employé par Bruno Retailleau, sénateur LR et ex-candidat présumé à la primaire de son parti mardi 26 octobre 2021 sur France 2, dépeint une atmosphère bien particulière autour de la campagne présidentielle. "Le tour que prend ce début de campagne présidentielle est préoccupant" a jugé sur Public Sénat, mardi, Johanna Rolland, maire de Nantes et directrice de campagne d’Anne Hidalgo. Polluée par une "zemmourisation du débat médiatique" comme l’a dénoncé Alexis Corbière, la veille, sur LCI ? "On a fait toute la rentrée sur ce personnage", a-t-il fustigé. Depuis l’annonce du CSA début septembre de décompter le temps de parole d’Eric Zemmour lors de ses interventions dans l’émission "Face à l’info" sur CNews, ayant entraîné le départ du polémiste de la chaîne, l’ex-chroniqueur n’a jamais été autant présent médiatiquement. Invité sur tous les plateaux TV, s’offrant de vrai-faux meetings de campagne sous couvert de la promotion de son livre "La France n’a pas dit son dernier mot", étant mis à la Une de Paris Match, suivi par des caméras lors d’une déambulation savamment orchestrée devant les caméras de son ancien employeur… Eric Zemmour est partout et l’espace médiatique qui lui est accordé est majeur, les invités politiques étant régulièrement invités à s'exprimer sur ses opinions. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) évoque un "suivi nauséabond". Rédacteur en chef à L’Est républicain, Alain Dusart implore dans un édito daté du 25 octobre : "par pitié, une journée sans Zemmour !" Le journaliste porte en partie la responsabilité sur les chaînes d’info, sans les nommer : "Elle éclaire aussi une certaine (extrême) droitisation des esprits de ceux qui font profession de commenter l’actualité. L’irruption du phénomène Zemmour correspond sans doute à un fantasme des faiseurs d’audience et des nouveaux papivores digitaux". Suivisme sans vergogne d’un probable futur candidat déjà condamné judiciairement ou mise en avant d’un essayiste portant des idées qui pourraient rassembler jusqu’à 17 % des votes au premier tour de la présidentielle ? 25/10/21 - 23:33 - Dans un nouveau baromètre, la moitié des interrogés rejettent Eric Zemmour [FIN DU DIRECT] - Eric Zemmour, personnalité rejetée ? C'est ce que dévoile ce baromètre Odoxa-Dentsu, commandé pour LCP, Public Sénat et la presse régionale. Parmi les 1 005 personnes interrogées sur Internet, 57% déclarent rejeter davantage le non-candidat, plutôt qu'adhérer à son personnage. En effet, 23% affirment être favorables à sa présence dans le débat. 25/10/21 - 23:08 - "Je refuse que ce soit Eric Zemmour qui dicte l'agenda des débats", réagit Marlene Schiappa Non encore candidat, Eric Zemmour n'est plus très discret médiatiquement sur le sujet de la présidentielle 2022... ce qui agace certains politiques. "Je vais être d'accord avec Martine Aubry : je refuse que ce soit Eric Zemmour qui dicte l'agenda des débats", a déclaré Marlene Schiappa, sur le plateau de LCI. Face à Ruth Elkrief, elle a ajouté : "La France, ce n'est pas que l'extrême-droite, ce n'est pas que les racistes." 25/10/21 - 22:39 - "Cnews, vous n'avez pas honte ?", interroge l'ancien ministre Patrick Kanner Après la scène du voile survenue à Drancy, lundi 25 octobre, de nombreuses personnalités ont demandé des comptes auprès de la chaîne Cnews, qui a organisé la venue d'Eric Zemmour dans cette banlieue de Seine-Saint-Denis. Certains appellent même au boycott de la chaîne. Ce lundi soir, c'est l'ancien ministre Patrick Kanner qui a pris part au débat. "CNews, vous n’avez pas honte ?", a tweeté le Président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat. Et ce dernier d'ajouter : "Mettre en scène un polémiste raciste ordonnant à une compatriote de confession musulmane de retirer son foulard devant les caméras : c’est juste monstrueux. Ne comptez pas sur moi pour répondre à vos sollicitations à l’avenir". 25/10/21 - 22:04 - Eric Zemmour face à la Seine-Saint-Denis Ce lundi 25 octobre, Eric Zemmour se trouvait à Drancy. Un lieu bien choisi, car le département est souvent cité par le polémiste dans ces débats. Dans son dernier livre, publié en septembre dernier, il qualifie d'ailleurs la Seine-Saint-Denis comme un "emblème du grand remplacement" et comme une "enclave étrangère". 25/10/21 - 21:35 - "Je ne regrette pas", insiste Rachida Boukhris, sur le plateau de TPMP La séquence a fait de nombreuses vagues sur les réseaux sociaux ce lundi. À Drancy, Eric Zemmour a demandé à une femme voilée d'enlever son signe religieux devant les caméras. Tout en débattant avec le polémiste, celle-ci a finalement cédé argumentant qu'elle le faisait pour montrer qu'elle était une "femme libre". Ce lundi soir, Rachida Boukhris était sur le plateau de "Touche pas à mon poste !" pour s'expliquer. "Je ne regrette pas. J'assume. Si j'ai la chance de recroiser Eric Zemmour, je lui dirais la même chose. Je lui dirais que ses idées ne correspondent pas à la France. Le vivre-ensemble, c'est ce que l'on cherche tous", a déclaré Rachida Boukhris, pour répondre aux critiques du chroniqueur Gilles Verdez. 25/10/21 - 20:57 - Rachida Boukhris s'explique sur le plateau de Touche pas à mon poste ! Après les polémiques lancées après la venue d'Eric Zemmour à Drancy, Rachida Boukhris était l'invitée de Cyril Hanouna sur "Touche pas à mon poste !". Sur le plateau, la femme voilée défend que la rencontre le polémiste n'a pas été orchestrée et qu'elle n'a rien à voir avec l'entourage d'Eric Zemmour. "J'ai juste souhaité m'exprimer. Je n'ai pas peur de ses idées, car elles sont extrêmes. Je l'ai trouvé sympathique, mais triste. Il ne m'a toutefois pas convaincu", a expliqué l'invité de Cyril Hanouna. Pour répondre aux internautes, affichant les photos où Rachida Boukhris ne portait pas son voile, la femme répond : "Je le porte seulement depuis le début de l'année. C'est juste une question de foi. C'est un cheminement vers la religion, mais c'est un choix individuel, je ne demande pas à tous les musulmans de le porter". 25/10/21 - 20:47 - Gilbert Collard consterné face aux menaces reçues par Rachida Boukris Après la séquence diffusée sur Cnews où Eric Zemmour demande à Rachida Boukris d'enlever son voile, la femme aurait reçu plusieurs menaces jugeant d'un acte inconscient envers l'islam. De quoi réveiller la colère de l'ancien cadre du Front national, Gilbert Collard. "Darmanin doit agir, protéger cette femme et punir les fous du djihad qui appellent au meurtre : aucune concession !", a lancé le député européen sur Twitter. 25/10/21 - 20:22 - "L'Algérie n'est pas une poubelle", critique un habitant Sur le sujet de la déchéance de la nationalité, Eric Zemmour a débattu avec un habitant du quartier afin de défendre "l'expulsion des délinquants du quartier". Ce à quoi son interlocuteur lui a répondu : "l'Algérie n'est pas une poubelle". Et Eric Zemmour de rétorquer : "la France non plus". 25/10/21 - 19:48 - Face à un porte-parole de La France insoumise, Zemmour repousse l'âge de départ à la retraite Ce lundi matin, à Drancy, Eric Zemmour a également débattu avec David Guiraud, porte-parole de La France insoumise. Ce dernier l'a interrogé sur son ambition de repousser l'âge de départ à la retraite. "Vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires, a avancé David Guiraud. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous ne touchez pas à leurs dividendes, ni à leurs profits. Pour les classes populaires, vous ne proposez rien, car l'allongement de l'âge de départ à la retraite, ça les concerne. Il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches de 13 ans." Et Eric Zemmour de lui répondre : "Aujourd'hui, il y a une espérance de vie supérieure pour tout le monde". Pour répondre aux propositions du polémiste, David Guiraud lui demande ainsi s'il faut faire partir de l'entreprise une fois leur santé détériorée, prenant l'exemple notamment des salariés à l'usine. En pointant des "méthodes communistes", Eric Zemmour prétend pour clôturer le débat : "le travail, c'est la santé". ???? Eric Zemmour s'est trahi à Drancy.



Pour justifier d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 64ans, "le travail c'est la santé" me dit-il. Je lui rappelle que les français ne travaillent pas qu'en dînant en ville comme lui. A l'usine ou à l'hôpital, 64ans, c'est invivable. pic.twitter.com/R0rDjF8zHi — David Guiraud (@GuiraudInd) October 25, 2021 25/10/21 - 19:10 - A Drancy, Eric Zemmour défend sa présence L'arrivée d'Eric Zemmour n'a pas fait que des heureux à Drancy... loin de là. Lors d'une séquence de l'émission spéciale "Face à la rue" de Cnews, on voit d'ailleurs des habitants consternés par la présence du polémiste. Ce à quoi Eric Zemmour à chercher à répondre. "Moi, j'ai grandi ici. Mes grands-parents vivaient moins bien que les vôtres, ils ne recevaient pas d'aides, il n'y avait pas d'aides sociales, pas d'allocations sociales, pas de RSA !", a défendu Eric Zemmour. LIRE PLUS

Après la polémique de l'arme pointée vers des journalistes, ce pourrait être une séquence qui ne manquera pas de faire réagir. Alors que CNews lançait ce lundi 25 octobre 2021 le premier numéro de sa nouvelle émission "Face à la rue", son présentateur, Jean-Marc Morandini, a emmené Eric Zemmour à Drancy. Une commune de Seine-Saint-Denis que connaît très bien le polémiste puisqu'il y a passé son enfance. Devant les caméras de la chaîne sur laquelle il tenait des chroniques quotidiennes, celui qui a pris "[sa] décision" pour la présidentielle a eu un drôle d'échange avec une habitante, qui portait un foulard pour cacher ses cheveux.

L'essayiste l'a enjoint de le retirer. "Respectez uniquement la liberté, respectez la femme que je suis, non pas le foulard que je porte, juste la femme que je suis !", rétorque-t-elle. Eric Zemmour : "Mais enlevez-le si ce foulard n'a pas d'importance !", ce à quoi l'habitante lui répond : "Mais enlevez votre cravate à ce moment là !". Les deux s'exécutent, le polémiste ajoutant que "la cravate n'est pas un élément religieux donc elle ne signale rien de la religion". Pour cette habitante de Drancy, "tissu ou pas tissu, c'est le respect que l'on cherche". Alors qu'Eric Zemmour estime qu'avec ce retrait elle "respect[e] la laïcité", l'opinion est bien différente en face de lui : "Non, je me respecte moi même. Le foulard ne fait pas la religion. Vous avez la même personne en face de vous".

Lors d’un échange sur le port du voile avec Éric Zemmour, une femme musulmane lui propose : «Enlevez votre cravate, j’enlève mon tissus» dans #MorandiniLive pic.twitter.com/e9WRLvzI9H — CNEWS (@CNEWS) October 25, 2021

Si la scène a suscité diverses réactions, certains l'applaudissant, d'autres la dénonçant, les rumeurs sont allées très vite autour de la prétendue spontanéité de cette rencontre. CNews ayant divulgué immédiatement l'identité de la femme en question, il n'en fallait pas plus à certains internautes pour chercher la trace de l'interlocutrice d'Eric Zemmour sur les réseaux sociaux. Très vite, des photos de son compte Facebook surgissent, notamment sur Twitter. Des clichés sur lesquels la personne apparaît sans voile et indique travailler pour une filiale de Vincent Bolloré, Bolloré Logistics, le même qui détient le groupe Canal et donc CNews. Rapidement, les théories sur une mise en scène supposée de la rencontre sont légion.

Le soir même, Rachida B. était présente sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste", diffusée sur C8 (chaîne du groupe Canal) et présentée par Cyril Hanouna. Elle apparaît voilée à l'antenne et explique avoir été contactée dès le vendredi précédent par des amis de son frère, travaillant pour la production de l'émission "Face à la rue". En réponse à certains commentaires, elle explique porter le voile depuis le début de l'année 2021. "C’est une question de foi. C’est un cheminement vers ma religion. Je ne parle pas au nom de tous les musulmans. Chacun fait ce qu’il veut", dit-elle, confirmant avoir travaillé jusqu'à fin 2017 pour Bolloré Logistics et être désormais salariée pour le groupe Invivo.

Le jour de l'échange avec Eric Zemmour, Rachida B. est accompagnée par des membres de l'émission, comme le rapporte Le Parisien, et a été raccompagnée par taxi à l'issue de la séquence. Elle a par ailleurs confirmée ne pas habiter Drancy. Un casting préalable nécessaire avant toute émission indique la chaîne au quotidien national, Cyril Hanouna, au cours de son émission, justifiant également une prise de contact nécessaire en amont de toute rencontre. Le contenu de l'échange, lui, fut à priori spontané.