"Résultat de Thierry Mariani aux régionales : défaite, Muselier nettement vainqueur ?"

Surprise en vue en région PACA. La région était la seule où un candidat du RN est arrivé en tête du premier tour, Thierry Mariani enregistrait alors 5 points d'avance sur Renaud Muselier. Mais les premières estimations des résultats publiés ce dimanche soir indiquent une nette avance pour le candidat LR.

[Mis à jour le 27 juin 2021 à 20h27] Douche froide pour Thierry Mariani et le Rassemblement National en région PACA ? Les résultats des élections régionales en région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) devraient animer grandement la soirée électorale ce dimanche soir. Les premières estimations indiquent une victoire du candidat LR. Les premiers résultats partiels transmis par le ministère de l'Intérieur à Linternaute.com (saisie réalisée sur 28,70% des bulletins dépouillés) indiquent une avance nette pour Renaud Muselier, crédité de 55,81% contre 44,19% pour Thierry Mariani. Les estimations publiées après 20h vont dans le même sens : France Télévisions annonce même une nette avance pour Renaud Muselier, crédité de 57,7% des voix selon cette première estimation, à affiner au fil de la soirée.

C'était l'un des immenses enjeux de ce scrutin des régionales 2021. Le candidat du Rassemblement national Thierry Mariani était la meilleure chance du parti pour remporter une région mais n'a pas échappé au front républicain, bien que la stratégie n'était pas clairement nommée. Thierry Mariani pensait pouvoir contourner l'obstacle lorsque Jean-Laurent Félizia martelait qu'il se maintenait au deuxième tour. Le candidat RN s'était même réjoui de la décision de son concurrent sur France Bleu Azur : "C'est tout à fait normal qu'une liste qui a franchi les 10% au premier tour se maintienne (...) et c'est cohérent que les forces de gauche, socialistes et communistes, ne rejoignent pas la liste de Renaud Muselier". Son discours a changé quand le candidat de gauche est revenu sur sa décision et a préféré faire barrage au RN. "Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu pour l'avenir de nos enfants, de prendre le risque de laisser Marine Le Pen faire de la région Paca le marchepied de ses ambitions" expliquait Jean-Laurent Félizia. Thierry Mariani a alors fustigé des "alliances contre nature" : "On a le candidat désormais qui représente à la fois Macron, LR Agir, le MoDem, le PS et le PC. Donc quand on me dit que Muselier est le candidat du Front républicain, est-ce que vous croyez que c'est très républicain de vouloir faire des alliances contre nature pour empêcher les électeurs de s'exprimer ?".

Depuis, des pontes de la politique ont exprimé leur soutien à Renaud Muselier comme Nicolas Sarkozy, le 24 juin. Certains ne se sont pas contentés d'appeler à faire front contre le RN mais on dressait un portrait peu flatteur du candidat lepéniste à l'instar de Yannick Jadot sur BFMTV le 25 juin. Le patron d'EELV a décrit Thierry Mariani comme " l'ami et le complice […] des dictateurs du monde entier".

Dimanche dernier, à l'occasion du premier tour, Thierry Mariani avait pourtant incarné LA victoire du Rassemblement national lors du premier tour, en étant le seul candidat RN à arriver en tête des intentions de vote. Mais le score obtenu n'était pas celui attendu et annoncé par les sondages. Le candidat espérait en effet dépasser les 40% et bénéficier d'une avance de presque dix points sur son principal rival, Renaud Muselier. A l'arrivée, les suffrages ne le créditaient que de 36,38% et l'avance sur le républicain s'était réduite de moitié... Une avance finalement insuffisante à l'issue de ce deuxième tour.

La faute à l'abstention selon le frontiste, environ un tiers des électeurs ne s'étaient pas rendus aux urnes dimanche dernier selon le ministère de l'Intérieur et les électeurs du RN étaient aux abonnés absents pour la plupart. Dès le lendemain du scrutin Thierry Mariani avait rappelé l'importance du vote et sur BFMTV il n'a pas été tendre, en appelant les électeurs "à se réveiller et à aller voter pour qu'un vrai changement soit possible." Sur France Bleu Azur, le candidat soulignait plus calmement : "On ne peut pas continuer à se plaindre sur les marchés et ne pas aller voter". Son appel n'a peut-être pas entendu...

Muselier – Mariani, meilleurs ennemis

La bataille a fait rage entre les deux têtes de liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les sondages donnaient l'avantage au candidat du Rassemblement national. Thierry Mariani avait d'abord critiqué le bilan du président sortant en matière de sécurité et l'a accusé d'avoir déboursé davantage en recrutement de collaborateurs que pour lutter contre l'insécurité dans les transports. Renaud Muselier a répondu par l'attaque en portant plainte contre son rival pour " propagation de fausses nouvelles en période électorale ". Œil pour œil, dent pour dent, le Républicain ne s'est pas arrêté là et à remis en question la légitimité de Thierry Mariani pour se présenter dans une région dans laquelle il ne vit plus. Les piques sont depuis régulières entre les deux hommes. Etonnement, pendant longtemps les élus était bons camarades au sein du parti de droite. Ils ont commencé en même moment et ont fait leur début de carrière en Paca, l'un dans les Bouches-du-Rhône, l'autre dans le Vaucluse. Quelques décennies plus tard, l'heure n'est visiblement plus à la camaraderie.