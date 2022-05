Gabriel Attal : nommé ministre ? Le parcours et les ambitions du benjamin du gouvernement

GABRIEL ATTAL. Porte-parole et benjamin du gouvernement, Gabriel Attal pourrait gravir les échelons au sein de l'exécutif à l'heure du remaniement. Biographie du jeune homme aux grandes ambitions politiques.

Son ascension a été fulgurante. Haut placé au sein du gouvernement, Gabriel Attal pourrait de nouveau monter sur les marches du pouvoir. Alors qu'Emmanuel Macron et sa Première ministre, Elisabeth Borne, composent la nouvelle équipe ministérielle à l'abri des regards indiscrets, Gabriel Attal aurait des vues sur certains ministères. Les vœux du plus jeune membre du gouvernement seront-ils écoutés ? L'ambition a déjà porté Gabriel Attal aux plus hautes sphères politiques, de ses débuts en tant que conseiller municipal socialiste en 2014 à Vanves, à un siège de député de la majorité présidentielle à l'Assemblée national en 2017 et une entrée au gouvernement l'année suivante. D'autant que le politique de 33 ans s'est installé dans des ministères de poids : secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale puis auprès du chef du gouvernement en tant que porte-parole.

La nomination de Gabriel Attal à la tête d'un ministère est une hypothèse solide. Loyal, rigoureux et doté d'un capital sympathie auprès des Français, le diplômé de Sciences Po et fidèle soutien du chef de l'Etat a des chances d'être promu. Passé par plusieurs cabinets ministériels, Gabriel Attal est imaginé à la tête de l'Education nationale, de son cousin l'Enseignement supérieur ou encore de la Santé, par les spéculateurs. Soit les deux grands chantiers du prochain quinquennat, Emmanuel Macron ayant promis la remise sur pied du système de santé et de l'hôpital français mais aussi une profonde réforme de l'enseignement. Gabriel Attal sera-t-il à la hauteur ? Ses premiers faits d'arme politiques parlent pour lui. Retour sur le parcours politique et privé de l'éventuel futur ministre.

De militant socialiste à pilier de LREM au gouvernement

C'est sous l'étiquette du PS que Gabriel Attal a fait ses premiers pas en politique en 2006 pour soutenir la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007 mais déjà le jeune homme défendait une vision de la gauche où les valeurs humanistes côtoient le libéralisme. Après des prises de position et du militantisme politique durant ses études à Sciences Po Paris, il se fait une place à l'Assemblée nationale puis au cabinet du ministre de la Santé en 2012 et jusqu'en 2017, auprès de Marisol Touraine. Il y tient le rôle de conseiller politique et est souvent à l'origine des discours officiels, des missions qui le suivront plus tard. L'année 2017 est un tournant pour Gabriel Attal qui troque le PS pour LREM et rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron dès sa création. Intégré au noyau du parti et remarqué pour son aplomb et son sens politique aiguisé malgré son jeune âge, il est propulsé au rôle de porte-parole de La République en Marche en 2018 jusqu'à ce son entrée au gouvernement.

Gabriel Attal est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale à 29 ans, et devient le plus jeune membre du gouvernement de la Vème République. Un jeune âge qui le fait apparaître aux yeux de certains comme un prodige de la politique. Loin de faire de la figuration, le jeune homme porte des dossiers importants du quinquennat comme le service national universel. Ses efforts et ses performances dans les médias sont appréciées et lui ouvrent la voix pour devenir porte-parole du gouvernement, soit secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le 6 juillet 2020.

Origine, enseignement, parcours… Qui est Gabriel Attal ?

Si Gabriel Attal a du bagout lorsqu'il est question de politique, l'homme est plus discret sur sa vie personnelle et étonnement, rien ne prédestinait le jeune homme à se lancer dans la vie politique. Son père, Yves Attal, décédé en 2015 d'un cancer, était avocat et producteur de cinéma tandis que sa mère, Maire de Couriss, travaillait dans une société de production. Né en 1989 à Clamart dans les Hauts-de-Seine, c'est à Paris que Gabriel Attal grandit avec ses trois sœurs. Depuis la famille s'est agrandie avec l'adoption du fils d'une cousine germaine décédée aux alentours de 2015, Nikolaï, dont le porte-parole du gouvernement a avoué à Gala être très proche.

L'attrait pour la politique de Gabriel Attal né en 2002 lors du duel qui oppose Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac au second tour de l'élection présidentielle. Le politique n'a alors que 13 ans mais suit ses parents dans une manifestation contre le Front national. Ce sens politique se ressent plus tard dans les choix d'étude de Gabriel Attal, aujourd'hui diplômé de l'Ecole alsacienne, de Science Po Paris pour un master en affaires publiques, et d'une licence de droit passée à l'université Paris II Panthéon-Assas. C'est un stage de fin d'étude obtenu au sein de l'Assemblée nationale qui fait la jonction entre le parcours universitaire et la carrière politique de Gabriel Attal.

Couple, homosexualité… Qui partage la vie de Gabriel Attal ?

Plutôt taiseux sur sa vie privée, Gabriel Attal parle très peu de ses relations amoureuses. Il révèle tout de même au grand jour sa relation avec Stéphane Séjourné, ancien conseiller d'Emmanuel Macron et aujourd'hui eurodéputé, le 20 août 2017. Les deux hommes inclus dans les sphères restreintes du pouvoir se sont rencontrés et ont eu un " coup de foudre immédiat " au début de l'année 2015 lors d'une réunion de travail à Bercy, racontaient-ils au Monde en 2021. Ils sont aujourd'hui pacsés.

L'officialisation du couple a marqué le coming-out homosexuel de Gabriel Attal. Avant sa relation avec Stéphane Séjourné, la seule relation amoureuse connue publiquement du porte-parole du gouvernement était celle qui l'a uni à la chanteuse Joyce Jonathan pendant deux ans.