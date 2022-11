Grégoire de Fournas : qui est le député RN auteur de propos racistes ?

GRÉGOIRE DE FOURNAS. Le député du Rassemblement national élu en Gironde a créé la polémique ce jeudi 3 novembre 2022 en lançant une phrase raciste en pleine séance de l'Assemblée nationale. Qui est Grégoire de Fournas ?

[Mis à jour le 3 novembre 2022 à 19h26] Il est l'un des 89 députés du Rassemblement national qui siègent à l'Assemblée. Discret la plupart du temps, l'élu s'est fait remarquer le jeudi 3 novembre 2022 lors d'une séance à l'hémicycle en criant : "Retourne en Afrique !" Les propos passent mal d'abord pour leur caractère discriminant mais aussi parce que prime abord ils semblent adressés à un autre élu, assis sur les banc de La France insoumis et à la peau noire, Carlos Martens Bilongo. Cette sortie immédiatement dénoncée par l'écrasante majorité des députés présents dans l'hémicycle fait déjà beaucoup de bruit et la présidente du groupe LFI à la chambre basse du Parlement, Mathilde Panot, a demandé l'exclusion de l'élu d'extrême droite.

Grégoire de Fournas a été interrogé par les journalistes présents à l'Assemblée, tout comme les représentants du Rassemblement nationale. L'explication du parti est que les propos du député girondin n'ont "en aucun cas été émis en parlant du député" LFI mais "en parlant du bateau transportant les migrants en Europe", sujet dont il était effectivement question dans le discours de Carlos Martens Bilongo. L'homme politique d'extrême droite soutient lui aussi cette version et n'entend pas reconnaître la caractère raciste de ses propos, ni l'offense faite au député de la gauche. Grégoire de Fournas a d'ailleurs assuré auprès de BFM TV : "Je ne présenterai pas des excuses pour quelque chose que je n'ai pas fait", ajoutant "on cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses"

Grégoire de Fournas est le député de la 5ème circonscription de Gironde. Il est également membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et rapporteur de la mission de suivi de l'application de la loi EGalim 2, qui vise à mieux protéger la rémunération des agriculteurs. Encarté au Rassemblement national, il siège à l'Assemblée depuis sa victoire aux élections législatives de 2022, après une défaite aux scrutins de 2017 et est élu municipal depuis 2020. Avant cela l'homme de 37 ans a siégé au conseil départemental de la Gironde entre 2015 et 2021. Membre du RN depuis 2011, il a milité dans sa circonscription pour la défense de la chasse, et s'est également positionné contre un projet de parc éolien dans la commune de Lesparre-Médoc, selon les informations de Sud-Ouest.

Déjà plusieurs dérapages au sujet des migrants

Le député d'extrême droite n'en est pas à son premier dérapage sur le sujet des migrants. Comme le rapporte le média Rue89, lors des élections municipales, Grégoire de Fournas a déjà créé la polémique dans le Médoc en raison de positions radicales "notamment contre l'accueil des jeunes mineurs non accompagnés", mais aussi pour "des accointances avec les franges les plus racistes et antisémites de son audience sur sa page Facebook". Lors des élections municipales de 2020, Grégoire de Fournas a été élu conseiller d'opposition à la mairie de Pauillac, n'étant pas parvenu à être élu maire. Le 25 mai 2020, en pleine campagne, il avait posté sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle il alertait sur l'arrivée de 70 migrants dans sa commune, comme le rapporte Rue 89. " Soit disant des mineurs mais qui sont en fait de faux mineurs isolés ", affirmait-il.

Il avait ensuite lancé une pétition contre l'installation de ces migrants dans la commune, qui avait recueilli 600 signatures, avant de se vanter d'avoir fait faire machine arrière au Conseil départemental de la Gironde par rapport à ces migrants. Une affirmation qui a été démentie par le Conseil départemental, qui a ajouté que les 70 migrants seraient accueillis sur l'ensemble du territoire du Médoc. Rue89 raconte par ailleurs que l'élu d'extrême droite s'en était déjà pris au Conseil départemental en 2016 quant à l'arrivée de 36 mineurs non accompagnés depuis la jungle de Calais, qui ont été installés depuis sur le domaine de la commune d'Hostens en Gironde. En 2018, lors d'une réunion publique sur l'installation d'un centre d'accueil pour mineurs étrangers isolés dans la commune de Saint-Macaire en Gironde, le site actu.fr raconte que Grégoire de Fournas, qui était alors conseiller départemental, avait tenté plusieurs fois de prendre la parole pour s'opposer au projet, mais avait dû se raviser face au public qui lui disait : "Dehors, dehors !".