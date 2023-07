Omar Ben Laden : le fils d'Oussama est-il vraiment éloigné du terrorisme ?

L'un des fils d'Oussama Ben Laden, Omar, serait mis en examen pour apologie du terrorisme selon le Publicateur Libre. Devenu peintre et résident en France, est-il vraiment éloigné de la cause de son père ?

Omar Ben Laden, fils du tristement célèbre Oussama Ben Laden, serait-il nostalgique de son enfance auprès de l'ex-leader d'Al-Qaïda ? Ce quatrième enfant de l'investigateur des attentats du 11 septembre 2001 vit aujourd'hui en France, à Domfront en Normandie. Selon le Publicateur Libre, ce désormais peintre aurait été arrêté vers 7h30 le 7 juillet 2023 avant d'être mis en examen pour apologie du terrorisme et remis en liberté à l'issue de la procédure.

Le motif du grief ? Un tweet provenant du compte @OmarBinLadin1, désormais suspendu par la plateforme d'Elon Musk, aurait loué la mémoire d'Oussama Ben Laden. Le média Arabnews a dévoilé le contenu de ce message : "L'histoire n'est écrite qu'avec le sang de ces personnes – pour raconter l'histoire de ces martyrs qui ont marqué l'histoire, construit des nations et apporté la gloire. Leur sang est la bouée de sauvetage de notre foi jusqu'au jour du jugement dernier. Repose en paix." Ce tweet est paru le 2 mai dernier, date d'anniversaire d'Oussama. Selon Le Publicateur Libre, Omar Ben Laden "assure qu'il s'agit de fausses informations. La justice française doit désormais obtenir l'identité de la personne derrière ce compte Twitter.

Quelles étaient les relations entre Oussama et Omar Ben Laden ?

Omar Ben Laden avait vu son père pour la dernière fois en 2000, avant les attaques du 11 septembre. Cet homme de 42 ans indique au Point qu'il était alors dans les camps d'entraînements en Afghanistan : "Le matin, on avait un enseignement religieux, puis l'après-midi, on faisait de grandes balades à cheval dans les montagnes, puis, parfois, on s'entraînait au combat avec manipulation des armes. J'aspirais à une vie plus normale. J'en avais assez de ne pas voir le reste de ma famille, de ne pas pouvoir me marier comme tout le monde."

Auprès du média Vice, il confie "non sans une pointe de tristesse, qu'il n'a jamais été particulièrement proche de son père. Oussama était un père austère qui privait ses fils de jouets, les battait régulièrement et tenterait plus tard de les persuader de se porter volontaires pour des missions suicides."

Il est également revenu sur la mort de son père en 2001, lors d'un assaut de forces spéciales américaines au nord du Pakistan. "En tant que fils, c'est toujours triste de perdre son père, mais par rapport à ce qu'il était devenu, c'était mieux ainsi plutôt que d'être l'ennemi n° 1 en permanence. Il était en fuite perpétuelle. C'était une issue prévisible…", explique-t-il.

Sa vie après le 11 septembre

Omar Ben Laden a toujours condamné les actions de son père après son départ auprès de son paternel. Il explique même, au Point, ses difficultés pour vivre sereinement : "le 11 Septembre a bousillé ma vie, car mon nom était associé à celui de mon père. Après ça, pendant plusieurs années, je ne pouvais plus me déplacer, aller dans de nombreux pays. Mon nom a été banni, maudit un peu partout. J'ai passé des années noires, j'étais rejeté, quoi que je fasse."

Omar Ben Laden s'est installé en France avec sa femme en 2016. Selon l'Orne hebdo, il est "propriétaire d'un petit attelage de chevaux avec sa femme, Zaina Mohamed Al-Sabah, qu'il a rencontrée en 2006." Selon Vice, "Oussama ben Laden, est le portrait craché de son père. Même dans le canon d'un appareil photo de smartphone, il est facile de voir qu'Omar a hérité du nez puissant de son père et de ses yeux audacieux."