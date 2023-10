Qui est Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023 ?

L'Iranienne Narges Mohammadi a remporté le prix Nobel de la paix, ce vendredi 6 octobre, pour ses luttes pour les droits de l'Homme qu'elle mène depuis une prison de Téhéran.

La lauréate du prix Nobel de la paix est la militante Iranienne Narges Mohammad, a annoncé le comité du prix ce vendredi 6 octobre 2023. La femme de 51 ans s'est démarquée par son combat courageux pour les droits de l'Homme, qu'elle doit mener depuis près de six mois depuis la prison d'Evin à Téhéran. De manière active, elle lutte contre la peine de mort, le port du voile obligatoire et les agressions sexuels au sein des prisons. Le comité du prix Nobel a déclaré que cette récompense lui a été attribué pour "son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains et de la liberté pour tous". Ce prix intervient dans un contexte symbolique où le mouvement "Femme, Vie, Liberté", qui fait écho au combat de la lauréate, crée des turbulences en Iran depuis plus d'un an.

La présidente du prix Nobel, Berit Reiss-Andersen, a dit espérer la libération de la lauréate d'ici décembre pour qu'elle puisse recevoir sa récompense. "Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront, a-t-elle déclaré. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout." L'ONU a également réclamé la libération de Narges Mohammadi, ce vendredi 6 octobre : "Le cas de Narges Mohammadi est emblématique des risques énormes que prennent les femmes pour défendre les droits de tous les Iraniens, a assuré le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, dans un message à l'AFP. Nous demandons sa libération et celle de tous les défenseurs des droits humains emprisonnés en Iran."

C'est donc un choix politique qu'a fait le comité Nobel. La lauréate a été condamnée en 2016 en Iran pour avoir créé et dirigé un mouvement de défense des droits de l'homme et militant pour l'abolition de la peine de mort. Narges Mohammadi est également militante et vice-présidente du Defenders of Human Rights Center, le mouvement mis sur pied par une précédente lauréate du prix Nobel de la Paix, Shirin Ebadi, primée en 2003.

Narges Mohammadi enchaîne les arrestations depuis 1998. Condamnée à plusieurs peines de prison, elle doit encore être jugée pour de nouveaux chefs. Elle est actuellement incarcérée à la prison d'Evin à Téhéran où elle doit purger une peine de seize ans pour "propagande contre l'État". L'association Reporters sans frontières (RSF) dénonce les méthodes de la justice iranienne qui l'a rendrait victime d'un "véritable harcèlement judiciaire".

Son combat continue depuis sa cellule

Depuis sa cellule, la militante poursuit son combat pour les droits de l'Homme et parvient à communiquer avec le monde extérieur. Ces derniers mois, elle a réussi à accorder des interviews pour différents médias, dont RFI cet été. Elle est également parvenu à envoyer une lettre à Vaclav Balek, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dans laquelle elle s'oppose à la nomination de la République islamique à la présidence du Forum social des droits de l'homme de l'ONU. Elle écrit aussi une lettre à l'Union européenne, et dénonce la situation des prisonniers en Iran.

Le mari de la lauréate, Taghi Rahmani, et leurs jumeaux âgés de 17 ans se sont réfugiés en France en 2012. Sa famille a tenu a dédier ce prix "à l'ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l'égalité". Elle dénonce l' "emprisonnement arbitraire" de la militante, avant d'exprimer sa tristesse car elle "ne peut être parmi nous pour partager ce moment extraordinaire".