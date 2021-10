Rodolphe, Louis, Grégoire... Qui sont les petits-enfants de Bernard Tapie ?

Décédé ce dimanche 3 octobre, Bernard Tapie laisse derrière lui quatre enfants, neuf petits-enfants et un arrière petit fils.

Il luttait contre plusieurs cancers depuis des mois... Bernard Tapie est finalement décédé entouré de ses proches ce dimanche 3 octobre après un long combat. L'homme d'affaires et ancien président de l'Olympique de Marseille avait quatre enfants, neuf petits-enfants et un arrière petit fils. Parmi eux, Louis et Rodolphe ont rendu un vibrant hommage après le décès de leur grand-père sur les réseaux sociaux mais également à la télévision.

Rodolphe Michaux Tapie est né en 1987. Il est le fils de Nathalie - la fille de Bernard Tapie et de sa première épouse Michèle Layec - et de son mari Stéphane Michaux. Le jeune homme travaille depuis 2019 comme chef de projet gaming chez La Provence. À l'annonce du décès de son grand père, Rodolphe lui a rendu hommage à son "daddy".

À l'annonce de la mort de son grand-père, son petit-fils Louis (fils de Laurent Tapie) a pris la paroles devant les caméras de télévision ce dimanche pour lui rendre hommage : "Il a laissé une trace qui est ineffaçable pour toutes les générations du monde. Il a changé l'état d'esprit de la France. Il a révolutionné le football, et maintenant il est avec son étoile là-haut"

La fille aînée de Bernard Tapie, très discrète, a deux enfants, Rodolphe cité plus haut mais également Grégoire, né de son mariage avec Stéphane Michaux. Son frère Stéphane Tapie, plus "médiatique" a quatre enfants. Thomas, Nicolas et Marie sont nés d'une première union avant que la petite dernière Lola naisse d'une nouvelle union. Son fils Laurent Tapie, chargé du pôle multimédia de La Provence, est père de trois enfants (dont Louis Tapie) et est très discret sur sa vie familiale.