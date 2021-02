Florence Porcel : sa rencontre avec PPDA, ses accusations... Le point

Florence Porcel, qui accuse Patrick Poivre d'Arvor de viol, a rencontré l'ancienne gloire du JT de TF1 en 2004 alors qu'elle est encore étudiante et âgée de 21 ans.

Paru début 2021, le livre de Florence Porcel, intitulé "Pandorini", était jusque-là plutôt passé inaperçu auprès du grand public, avant la déferlante. Dans cet ouvrage, l'auteure évoque un homme dont elle aurait été sous l'emprise lors de ses jeunes années d'adulte, une emprise allant jusqu'au viol, survenu en 2004 et 2009, selon son récit. Cet homme, dont l'identité est tue dans le livre, n'est autre que Patrick Poivre d'Arvor, contre qui Florence Porcel a déposé plainte, selon une information révélée par Le Parisien.

Une enquête judiciaire pour "viols" a été ouverte est désormais menée par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la PJ parisienne. Florence Porcel raconte avoir rencontré pour la première fois l'ancienne star du journal télévisé de TF1 en 2004. Elle est alors âgée de 21 ans et suit des études à la Sorbonne, à Paris. Admirative de celui que l'on surnomme "PPDA", la jeune femme lui envoie une lettre de félicitations après avoir lu l'un de ses livres. Une missive à laquelle le journaliste répond en proposant à la jeune étudiante de s'entretenir par téléphone.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Florence Porcel raconte d'emblée le ton de ces premiers échanges, selon elle portés très vite sur la cause sexuelle et sur sa vie intime. Par la suite, elle se rend, sur l'invitation du présentateur, à une visite des locaux du 20h de la première chaîne. Patrick Poivre d'Arvor, après avoir fini son journal, l'aurait alors conviée dans son propre bureau et c'est précisément là que la première des deux agressions sexuelles aurait eu lieu, selon Florence Porcel.