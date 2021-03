Alain Françon blessé à Montpellier : une agression ? Ce que l'on sait de son état

ALAIN FRANCON. Le metteur en scène Alain Françon aurait été victime d'une agression ce mercredi à Montpellier. Il a en tout cas été retrouvé grièvement blessé dans les rues de la ville. Son état serait stable.

Le metteur en scène Alain Françon a été retrouvé grièvement blessé ce mercredi à la mi-journée à Montpellier (Hérault), a révélé France Bleu, qui précise qu'il présentait des blessures au cou et à l'oreille. Transporté dans un état grave à l'hôpital, l'homme de 76 ans ne serait plus en danger, ajoute le média local. Celui qui a remporté deux Molières, en 1995 et en 2010, aurait été agressé, indique France Info, non loin de l'église Saint-Roch, dont les abords ont été bouclés. Le ou les auteurs présumés n'ont pas été retrouvés.

Alain Françon aurait été recueilli dans une boutique du centre-ville de Montpellier, son écharpe au cou visiblement imbibée de sang. Selon les premiers éléments de l'enquête, les tâches de sang ont permis aux enquêteurs de la sûreté départementale de remonter jusqu'à son hôtel. Ils doivent désormais confirmer l'agression, puis en déterminer le lieu : dans la rue ? A l'hôtel ? Plusieurs questions demeurent, mais la piste terroriste a été écartée. Aucune arme n'a été retrouvée pour l'heure.

Professeur à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier depuis quelques semaines, Alain Françon avait adapté au théâtre le livre Thomas Bernhard sur le nazisme, "Avant la retraite", dont les premières représentations ont été interrompues lors du premier confinement. Moins récemment, le natif de Saint-Etienne a dirigé le Centre dramatique national de Lyon, avant de devenir directeur du théâtre national de la Colline, à Paris.