Fabcaro : qui est l'auteur du prochain album d'Astérix ?

L'auteur de BD Fabcaro a été désigné pour scénariser le prochain album de la série Astérix et Obélix dont la parution est prévue en octobre 2023. Reconnu dans le monde de la bande dessinée, qui est Fabrice Caro ?

Il sera le papa d'un moins un album de la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. Fabcaro, Fabrice Caro, de son vrai nom, a été désigné pour imaginer la nouvelle aventure du plus populaire des Gaulois, en vue du 40ème numéro de la BD dont la sortie est prévue en octobre 2023. C'est une lourde tâche qui revient à l'auteur mais Fabcaro n'en n'est pas à son premier essai et compte de nombreux succès à son actif, à commencer par sa BD Zaï zaï zaï zaï, publiée en 2015.

L'on sait très peu de choses sur la prochaine histoire du duo de Gaulois de l'Armorique pourtant le scénario de Fabcaro est déjà validé et aux illustrations Didier Conrad, qui est déjà derrière les planches des cinq derniers albums d'Astérix et Obélix, est à l'ouvrage. Le secret autour de la bande dessinée est jalousement gardé et très peu de détails sont distillés par les personnes mises dans la confidence. Seul Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René et responsable de la plus célèbre BD française, a donné au Parisien un très léger avant-goût de l'histoire qui se déroulera "au village, mais pas complétement" et dans laquelle "Bonemine et Abraracourcix ont un petit rôle supplémentaire". Si elles ne trahissent pas l'intrigue scénarisée par Fabcaro, toutes les personnes impliqués dans la création de l'album parlent du travail de l'auteur avec satisfaction, y compris les filles et ayants droit des créateurs d'Astérix, René Goscinny et Albert Uderzo. A tel point que Fabrice Caro pourrait être amené à travailler sur un autre album retraçant les aventures d'Astérix et Obélix, même si à ce stade rien n'est acté.

Fabcaro, "un nom dans la BD"

Alors que les ayants droit de la marque Astérix et le responsable des éditions Albert René cherchaient un auteur pour prendre les rênes du prochain numéro de la BD en l'absence de Jean-Yves Ferri, auteur des histoires des deux Gaulois depuis 2011, Fabcaro s'est imposé comme le meilleur choix. Mais l'auteur bien que précédé par sa réputation et ses succès, tant dans le monde de la BD que celui du roman, n'a pas eu de passe droit et est passé par l'étape du casting. Laquelle, racontée par Anne Goscinny dans le Parisien, ressemblait à une formalité. "Les éditions ont fait un casting et on m'a fait lire trois synopsis, à l'aveugle. Tout de suite, il y en a un qui m'a semblé au-dessus des autres et très bons", explique l'ayant droit d'un des papas du village gaulois qui ajoute avoir pensé à l'annonce des noms des auteurs dont celui de Fabcaro : "Pourvu que ce soit le sien". Pourquoi ? "Parce que c'est un nom dans la BD et que j'adore ce qu'il fait. [...] Il a son univers bien à lui, un humour complètement décalé à la Mad (magazine américain et satirique, ndlr), cher au cœur de mon père. Je retrouve chez lui quelque chose qui aurait vraiment pu le faire rire. Je trouve qu'il y a une vraie filiation entre les deux". Et par un hasard heureux, Fabcaro était bien derrière le synopsis prometteur.

Si dans le monde de la BD le nom de l'auteur montpelliérain n'est pas inconnu, c'est pace que l'homme écrit depuis 2003 et signe ses propres œuvres depuis 2005. Au cours de sa carrière, Fabcaro a été récompensé de plusieurs prix entre 2015 et 2016 dont le Grand prix de la critique pour son œuvre Zaï Zaï zaï zaï.

Fabcaro et une session unique pour Astérix ?

Si Fabcaro est bien l'auteur du prochain et 40ème album d'Astérix et Obélix, sa participation à la série dédiée aux deux Gaulois est pour l'heure temporaire. Les éditeurs ont fait appel à l'auteur montpelliérain pour maintenir le rythme de publication d'un numéro tous les deux ans, engagé en 2011, malgré l'absence de Jean-Yves Ferri. Ce dernier a souhaité mettre le petit village d'Armorique de côté le temps de se consacrer à sa propre BD rangée au placard depuis dix ans.

D'ici à 2025, date hypothétique de la sortie du 41ème album d'Astérix, Jean-Yves Ferri pourrait être de retour aux commandes. Mais Fabcaro qui "a plein d'idées" pourrait travailler sur d'autres numéros de la bande dessinée. C'est en tout cas le souhait d'Anne Goscinny : "Moi, je militerai pour que Fabrice puisse en écrire au moins un deuxième. C'est très difficile de faire un Astérix. Fabrice a fait ses armes avec beaucoup de talent, mais aussi beaucoup d'angoisse… Je le sentais quand je lisais ce qu'il nous envoyait. Il a fait un excellent travail. Mais je pense que le prochain sera au moins aussi bon… sans l'angoisse". Une idée qui n'est pas pour déplaire Sylvie Uderzo, autre ayant droit. La fille d'Albert Uderzo juge pour sa part que le changement d'auteur n'est pas une mauvaise idée, "c'est une façon d'amener du sang neuf. C'est une émulation, une impulsion supplémentaire".